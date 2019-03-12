Olay, dün akşam Karataş ilçesine bağlı Tuzla Aydınlar Mahallesi sahilinde meydana geldi. Adana il merkezinden balık tutmak için 8 Mart günü Karataş'a giden Habib Topaluğurlu, oğlu Murat Topaluğurlu, yeğeni Yusuf Topaluğurlu, komşuları Ali Turan ve Zeki Kılınçcı ile birlikte sahilde çadır kurdu.

Geldikleri gün gece saatlerinde yakınlarıyla telefonda konuşan 5 kişiden daha sonra haber alınamadı. 5 kişiye ulaşamayan yakınları, çadır kurulan yere geldiklerinde acı durumla karşılaştı. Çadırdaki 5 kişinin haraketsiz yattığını görenler durumu jandarma ve 112 Acil'e bildirdi.

DHA'nın haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 5 kişinin, çadır içinde yaktıkları üzerinde mangal bulunan bacasız kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi. İncelemede kurulan çadırın termal olduğu ve hava geçirmediği öğrenildi. Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Ölenlerden Yusuf Topaluğurlu'nun kardeşi Ahmet Topaluğurlu, kendisinin de ağabeyi ile balık tutmaya gitmeyi düşündüğünü, ancak işlerinden dolayı gidemediğini söyledi. Ağabeyi, amcası, amcasının oğlu ve zihinsel engelli 2 komşusunun 8 Mart Cuma günü Karataş ilçesi Tuzla Aydınlar sahiline gittiğini anlatan Topaluğurlu, "Cumartesi akşam görüntülü olarak konuştuk. İyi olduklarını, her şeyin yolunda olduğunu söylediler. Pazar günü aradığımızda telefonlarına ulaşamadık. Pazartesi günü de aradım, açmadı. Şüphe düştü içimize. Daha fazla dayanamayıp, teyzemin oğlu ile gittik. Tuzla Aydınlar sahiline vardım. Araba sahilden yaklaşık 1,5 kilometre uzakta. Kumun içinde arabayı götürdüm. Ve oraya gittiğimde bir vahşet ile karşılaştım" dedi.Cenaze yakınları sabahın erken saatlerinden itibaren Adana Adli Tıp Kurumu morgu önünde beklemeye başladı. Medyana gelen olayda babası Habib Topaluğurlu, kardeşi Murat Topaluğurlu ve kuzeni Yusuf Topaluğurlu'nu kaybeden Aydın Topaluğurlu ayakla güçlükle durabildi. Akrabaları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Topaluğurlu, 'Ben hangi birine yanayım' diyerek gözyaşı döktü. Cenazelerin ise otopsilerinin ardından Küçükoba Mezarlığa'ne defnelieceği öğrenildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU



Yaşamını yitirenlerin oturduğu Seyhan ilçesindeki Dağlıoğlu Mahallesi’nde bulunan taziye evinde de gözyaşları sel oldu. Habib Topaluğurlu’nun, 3 ay önce eşi Sevgi Topaluğurlu’yu kanser hastalığı nedeniyle kaybettiği öğrenildi. Annesinden 3 ay sonra babasıyla beraber hayatını kaybeden Murat Topaluğurlu’nun eşi Buse Topaluğurlu ise eşinin fotoğrafına sarılıp gözyaşı döktü. Fenalık geçiren Buse Topaluğurlu’yu yakınları teselli etti. Kardeşi Murat’ı ve babası Habib’i kaybeden Sibel de “Bu acı çok fenaymış" diye feryat etti. Habib Topaluğurlu’nun yeğeni Yusuf’un annesi Resime de oğlunun fotoğrafına sarılıp eşi Rıfat ile uzun süre ağıtlar yaktı. Cenazelerin ilerleyen saatlerde Küçükoba Mezarlığı’na defnedilmesini bekliyor.



