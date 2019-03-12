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Olay, dün akşam Karataş ilçesine bağlı Tuzla Aydınlar Mahallesi sahilinde meydana geldi. Adana il merkezinden balık tutmak için 8 Mart günü Karataş'a giden Habib Topaluğurlu, oğlu Murat Topaluğurlu, yeğeni Yusuf Topaluğurlu, komşuları Ali Turan ve Zeki Kılınçcı ile birlikte sahilde çadır kurdu.
Geldikleri gün gece saatlerinde yakınlarıyla telefonda konuşan 5 kişiden daha sonra haber alınamadı. 5 kişiye ulaşamayan yakınları, çadır kurulan yere geldiklerinde acı durumla karşılaştı. Çadırdaki 5 kişinin haraketsiz yattığını görenler durumu jandarma ve 112 Acil'e bildirdi.
DHA'nın haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 5 kişinin, çadır içinde yaktıkları üzerinde mangal bulunan bacasız kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi. İncelemede kurulan çadırın termal olduğu ve hava geçirmediği öğrenildi. Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Yaşamını yitirenlerin oturduğu Seyhan ilçesindeki Dağlıoğlu Mahallesi’nde bulunan taziye evinde de gözyaşları sel oldu. Habib Topaluğurlu’nun, 3 ay önce eşi Sevgi Topaluğurlu’yu kanser hastalığı nedeniyle kaybettiği öğrenildi. Annesinden 3 ay sonra babasıyla beraber hayatını kaybeden Murat Topaluğurlu’nun eşi Buse Topaluğurlu ise eşinin fotoğrafına sarılıp gözyaşı döktü. Fenalık geçiren Buse Topaluğurlu’yu yakınları teselli etti. Kardeşi Murat’ı ve babası Habib’i kaybeden Sibel de “Bu acı çok fenaymış" diye feryat etti. Habib Topaluğurlu’nun yeğeni Yusuf’un annesi Resime de oğlunun fotoğrafına sarılıp eşi Rıfat ile uzun süre ağıtlar yaktı. Cenazelerin ilerleyen saatlerde Küçükoba Mezarlığı’na defnedilmesini bekliyor.
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