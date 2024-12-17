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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir'de balkondan düşen genç hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de balkondan düşen genç hayatını kaybetti

        Balıkesir Erdek'te oturduğu apartmanın 3'üncü katındaki balkondan düşen genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 01:53 Güncelleme: 17.12.2024 - 01:53
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        Balkondan düşen genç kurtarılamadı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde oturduğu apartmanın 3’üncü katındaki balkondan düşerek ağır yaralanan Berker Topçu (28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre; olay, dün saat 17.00 sıralarında Yalı Mahallesi Kemal Balıkesir Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Balkona çıkan Berker Topçu, ailesi evdeyken henüz bilinmeyen nedenle yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü.

        8 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞEREK AĞIR YARALANDI

        Topçu'yu, beton zeminde kanlar içinde gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Topçu, ilk müdahalenin ardından ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        KURTARILAMADI

        Tedavi altına alınan Berker Topçu, doktorların müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Topçu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Balıkesir
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