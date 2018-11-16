Meslek hayatında 25. yılı geride bırakan organizatör ve koreograf Banu Noyan’ın sanat dünyasına eğitimli gençler kazandırmak için kurduğu Artistik Sanatlar Akademisi’nde dersler başladı.

Artistik Sanatlar Akademisi, oyunculuğa gönül veren, dizi, sinema, tiyatro ve reklamlarda rol almayı hedefleyenleri, usta isimlerle buluşturuyor.





''Arkamızda Eğitim Var' sloganıyla yola çıkan Artistik Sanatlar Akademisi'nde Sahne ve Kamera Oyunculuğu, Her Yaşta Oyunculuk Eğitimi, Mankenlik ve Podyum Arkası, Yürüyüş-Zarafet ve Fotomodellik, Solfej, Sunuculuk ve Spikerlik, Kariyer Planlamada İletişim, Vücut Perküsyonu, Kişisel İmaj Geliştirme, Enstrüman ve Dans alanlarında eğitim veriliyor.

Akademi, Organizasyon ve etkinlik dünyasının önemli isimlerinden Banu Noyan'ın yanı sıra aralarında Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Derya Alabora, Hüseyin Avni Danyal, Hazım Körmükçü, Akasya Asıltürkmen, moda dünyasının ünlü ismi Neslihan Yargıcı, müzik dünyasının sevilen sesi Reyhan Karaca, duayen sunucu Çiğdem Tunç, İletişim Danışmanı Özgür Aras, usta magazin gazetecisi Salih Keçeci gibi isimleri eğitmen kadrosunda barındırıyor.







Artistik Sanatlar Akademisi Dersleri ve Eğitmen Kadrosu:



Mankenlik ve Podyum Arkası: BANU NOYAN

Sahne ve Kamera Oyunculuğu: DERYA ALABORA

Sahne ve Kamera Oyunculuğu: HÜSEYİN AVNİ DANYAL

Sunuculuk ve Spikerlik: ÇİĞDEM TUNÇ

Solfej: REYHAN KARACA

Kariyer Planlamada İtibar ve Marka Yönetimi: ÖZGÜR ARAS

Kariyer planlamada medya İlişkileri: SALİH KEÇECİ

Her Yaşta Oyunculuk Eğitimi: AKASYA ASILTÜRKMEN

Vücut Perküsyonu: HAZIM KÖRMÜKÇÜ

Piyano: MİNE MUCUR

Kişisel İmaj Geliştirme: NESLİHAN YARGICI

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