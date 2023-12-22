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        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da cenaze törenine katıldı

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın Kadın Kolları Başkanı Evren Ayvaz'ın 70 yaşında vefat eden babası Hasan Ayvaz'ın cenaze törenine iştirak etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 14:28 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:42
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        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da cenaze törenine katıldı
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın Kadın Kolları Başkanı Evren Ayvaz'ın 70 yaşında vefat eden babası Hasan Ayvaz'ın cenaze törenine iştirak etti.

        Çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Hasan Ayvaz için Bartın Aladağ Mahallesi Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Cenaze törenine katılan Bakan Tunç, Ayvaz'ın yakınlarına taziyelerini iletti.

        Ayvaz'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Halatçıyaması Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Törene, Ayvaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, daire müdürleri ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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