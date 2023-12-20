Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın Üniversitesi, URAP sıralamasında 3 yılda 233 basamak yükseldi

        Bartın Üniversitesi (BARÜ), University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca açıklanan dünya sıralamasında 3 yılda 233 basamak yükselme başarısı gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 12:37 Güncelleme: 20.12.2023 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın Üniversitesi, URAP sıralamasında 3 yılda 233 basamak yükseldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bartın Üniversitesi (BARÜ), University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca açıklanan dünya sıralamasında 3 yılda 233 basamak yükselme başarısı gösterdi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP Araştırma Laboratuvarı, 2023-2024 dünya sıralamasını açıkladı.

        Temel amacı dünya üniversiteleri için bilimsel yayınların kalitesine ve miktarına göre belirlenen akademik performansa dayalı sıralama sistemi geliştirmek olan URAP, dünyanın dört bir yanından 3 bin 662 yükseköğretim kurumunu değerlendirdi.

        Sıralamaya göre sürdürülebilir performans gösteren BARÜ, bu yıl da 29 basamak yükselerek 2 bin 251'inci oldu. 2021 yılında 57, 2022 yılında 147 sıra yükselen BARÜ, böylece son 3 yılda 233 basamak ilerleme sağladı.

        BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite olarak elde edilen başarıların uluslararası derecelendirme kuruluşlarının göstergelerine yansımasından mutluluk duyduklarını belirtti.

        Üniversitenin tüm bileşenleriyle yoğun gayretle çalıştıklarını, uluslararası alandaki başarılar ve işbirliktelikleriyle geleceğe değer katmaya devam ettiklerini vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

        "İnanıyorum ki geçtiğimiz 5 yıl dikkate alınarak girdiğimiz bu sıralamadaki yerimiz, önümüzdeki yıllarda çok daha üst sıralara çıkacaktır. Sürdürülebilir iyileştirme anlayışıyla hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz. Üniversite olarak bilgiyi sadece aktaran değil, üreten bir yükseköğretim kurumu olmayı başardık. Şimdiki hedefimiz, bu gelişimimizi ortaya koyduğumuz bilim ve teknoloji temelli çalışmalarla geleceğe taşımaya devam etmek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        İşte Konyalı John Wick!
        İşte Konyalı John Wick!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Eski eş katliamı: 4 ölü! Cani barakada yakalandı!
        Eski eş katliamı: 4 ölü! Cani barakada yakalandı!
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Fiyat balonunun alası evde
        Fiyat balonunun alası evde

        Benzer Haberler

        Cinsel istismarda bulunduğu çocuğa 'Seninle büyüyünce evleneceğim' demiş
        Cinsel istismarda bulunduğu çocuğa 'Seninle büyüyünce evleneceğim' demiş
        Hint keneviri ektiği sırada fotokapanın görüntülediği sanığa 3 yıl hapis
        Hint keneviri ektiği sırada fotokapanın görüntülediği sanığa 3 yıl hapis
        Bartın'da üniversiteliler, Filistin'e destek amacıyla "Sessiz çığlık" eylem...
        Bartın'da üniversiteliler, Filistin'e destek amacıyla "Sessiz çığlık" eylem...
        Bartın´da şap hastalığı nedeniyle 12 köy karantinaya alındı
        Bartın´da şap hastalığı nedeniyle 12 köy karantinaya alındı
        Bartın'da 12 köyde şap karantinası başlatıldı
        Bartın'da 12 köyde şap karantinası başlatıldı
        Özel bakım merkezinde hastalara işkence davasında tanık: Kameraların olmadı...
        Özel bakım merkezinde hastalara işkence davasında tanık: Kameraların olmadı...