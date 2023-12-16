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        Bartın´da şap hastalığı nedeniyle 12 köy karantinaya alındı

        BARTIN´da büyükbaşlarda görülen şap hastalığı nedeniyle 12 köy karantina altına alınırken, 39 köyde gözetim kararı uygulanmaya başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 13:08 Güncelleme: 16.12.2023 - 13:10
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        Bartın´da şap hastalığı nedeniyle 12 köy karantinaya alındı
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        BARTIN´da büyükbaşlarda görülen şap hastalığı nedeniyle 12 köy karantina altına alınırken, 39 köyde gözetim kararı uygulanmaya başlandı.

        Merkeze bağlı Epçilerkadı köyünde cuma günü büyükbaşlarda şap hastalığı tespit edilince İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Epçilerkadı köyünde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle 3 kilometre yakınında bulunan Akçalı, Alibaş, Çukurbük, Epçiler, Fırınlı, Gürpınar, Hasanlar, Kabagöz, Kaşbaşı, Tabanözü ve Serdar köyleri karantinaya alındı. Ekipler ayrıca 10 kilometrelik alanda yer alan 39 köy için de gözetim kararı verdi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü´nün muhtarla gönderdiği yazıda şöyle denildi:

        "Epçilerkadı köyünde çıkan şap hastalığına istinaden harita üzerinde yapılan çalışa sonucunda coğrafi oluşum ve doğal setler göz önüne alınarak, 12 köyde koruma, 39 köy ise gözetim bölgesi ilan edilmiştir." 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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