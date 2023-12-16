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        Haberler Magazin Nurgül Yeşilçay'dan Gökhan Özoğuz'a tepki: Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!

        Nurgül Yeşilçay'dan Gökhan Özoğuz'a tepki: Kimseyi gözünüzde büyütmeyin!

        Oğlu Osman Nejat ile Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'a sitem ederek, "Kimseyi gözünüzde büyütmeyin!" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 10:44 Güncelleme: 16.12.2023 - 10:49
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        Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın Cem Özer ile evliliğinden olan oğlu Osman Nejat ile Athena konserine gitti.

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        Anne oğulun güzel başlayan gecesi tatsız bitti. Athena grubunu tebrik etmek için konser sonrası oğlu ile birlikte kulise giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'un tavrından rahatsız oldu.

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        Yeşilçay, sitemini sosyal medya hesabında dile getirdi: Bir genç Gökhan'la tanışmak istiyor, çünlü çok seviyor Athena'yı... Kulise gidiyoruz tebrik etmek için! Ay Gökhan'da bir afra bir tafra! Gökhan ne kadar tatsızsa, Hakan o kadar tatlıydı! Neyse sakın hayaallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin! Uyarayım dedim!

        #gökhan özoğuz
        #nurgül yeşilçay
        #Osman Nejat
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