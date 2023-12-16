Nurgül Yeşilçay'dan Gökhan Özoğuz'a tepki: Kimseyi gözünüzde büyütmeyin!
Oğlu Osman Nejat ile Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'a sitem ederek, "Kimseyi gözünüzde büyütmeyin!" dedi
Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın Cem Özer ile evliliğinden olan oğlu Osman Nejat ile Athena konserine gitti.
Anne oğulun güzel başlayan gecesi tatsız bitti. Athena grubunu tebrik etmek için konser sonrası oğlu ile birlikte kulise giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'un tavrından rahatsız oldu.
Yeşilçay, sitemini sosyal medya hesabında dile getirdi: Bir genç Gökhan'la tanışmak istiyor, çünlü çok seviyor Athena'yı... Kulise gidiyoruz tebrik etmek için! Ay Gökhan'da bir afra bir tafra! Gökhan ne kadar tatsızsa, Hakan o kadar tatlıydı! Neyse sakın hayaallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin! Uyarayım dedim!