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Yeşilçay, sitemini sosyal medya hesabında dile getirdi: Bir genç Gökhan'la tanışmak istiyor, çünlü çok seviyor Athena'yı... Kulise gidiyoruz tebrik etmek için! Ay Gökhan'da bir afra bir tafra! Gökhan ne kadar tatsızsa, Hakan o kadar tatlıydı! Neyse sakın hayaallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin! Uyarayım dedim!