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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Hakem Halil Umut Meler'den açıklama - MKE Ankaragücü Haberleri

        Hakem Halil Umut Meler'den açıklama

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda saldırıya uğrayan Halil Umut Meler, "Hayatın her alanında şiddetin ve şiddete olan inancın son bulmasını temenni ediyorum. Çok sevdiğim hakem arkadaşlarımın yapmakta oldukları kamu görevine dönmesi ve müsabakaların devamı benim de arzumdur" dedi. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 09:51 Güncelleme: 16.12.2023 - 09:51
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        Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda saldırıya uğrayan Halil Umut Meler, "Hayatın her alanında şiddetin ve şiddete olan inancın son bulmasını temenni ediyorum." dedi.

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        Meler, yaptığı yazılı açıklamada, 11 Aralık'ta Ankara'da oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra kendisine ve müsabakada görevli olan hakem arkadaşlarına yönelik saldırı ve şiddet olayının adli makamlar ve Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde adli, idari ve disiplin süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

        Bu süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacağını bildiren Meler, şunları kaydetti:

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        "Neticesinde olayın sorumlularının, faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğimi bilmenizi istiyorum. Günlerdir kamuoyunu meşgul etmekte olan bu menfur hadise, sadece bir spor müsabakası içerisinde yaşanmış gibi değerlendirilmemelidir. Şiddet maalesef hayatın her alanında karşımıza sıklıkla çıkmaktadır ve bazen telafisi olmayan sonuçlar doğurmaktadır.

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        Bugün dünya çapında gündem oluşturan bu olay neticesinde verilecek olan cezaların; spor ile birlikte sağlıkta, eğitimde, aile içinde, trafikte, sokaktaki günlük yaşantıda ve hayatın her alanında uygulanmakta olan şiddet olaylarında emsal olacak nitelikte caydırıcı olmasını diliyorum. Bu konuda hem adli makamlara hem de Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurullarına caydırıcı cezalar verecekleri konusunda güvenim sonsuzdur. Bu şiddet ikliminden uzaklaşmak ve şiddetin her türlüsüne dur demek hepimizin görevi olmalıdır."

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        Meler, bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet büyüklerine, tedavisini gerçekleştiren Acıbadem Ankara Hastanesi doktorlarına ve personeline, güvenlik güçlerine, tüm hakem camiasında bulunan dostlarıma, FIFA, UEFA ve TFF yöneticilerine, Merkez Hakem Kuruluna, sivil toplum kuruluşlarına, arkadaşlarına, hemşehrilerine iyi dileklerini iletti ve destek veren herkese teşekkür etti.

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        "Hayatın her alanında şiddetin ve şiddete olan inancın son bulmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulan Meler, "Yukarıda belirtmiş olduğum gibi ilgili tüm kurumların gerekli adımları fazlasıyla atmış olduğunu da düşünerek, futbolun hayatın doğal akışına dönmesi benim de beklentimdir. Bu kapsamda tüm detaylarıyla güvenliklerinin sağlanması koşuluyla çok sevdiğim hakem arkadaşlarımın yapmakta oldukları kamu görevine dönmesi ve müsabakaların devamı benim de arzumdur." ifadelerini kullandı.

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        İDDİANAME KABUL EDİLDİ

        MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanık, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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        Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda 4 sanığın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs", "tehdit", "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından cezalandırılması talebiyle düzenlenen iddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Mahkemenin, davanın ilk duruşma tarihini ilerleyen günlerde belirleyeceği öğrenildi.

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        İDDİANAMEDEN

        İddianamede Meler "müşteki", eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor.

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        Şüphelilerden Koca'nın "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık"tan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, Çelikkaya ve Şahin'in "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapsi, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılmaları isteniyor.

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        İddianamede, Can hakkında ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edilmişti.

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        Şüpheliler hakkında ayrıca hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi uyarınca seyirden men yasağı talep edilmişti.

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        ÖMÜR BOYU MEN EDİLDİ

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inerek karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan Faruk Koca'ya 5 yıl hak mahrumiyeti cezası verdi. Faruk Koca, cezanın 3 yılı aşması nedeniyle Futbol Disiplin Talimalatı'nın 52/2'nci maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

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        Kurul ayrıca Ankaragücü'ne de kendi sahasındaki 5 resmi maçı seyircisiz oynama ve 2 milyon TL para cezası verdi.

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