Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da ayı ve yavrusunun parçaladığı arı kovanlarındaki balı yemesi güvenlik kamerasında

        Bartın'ın Ulus ilçesinde arı kovanlarına zarar veren ayıların peteklerdeki balı yemesi güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 14:03 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da ayı ve yavrusunun parçaladığı arı kovanlarındaki balı yemesi güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bartın'ın Ulus ilçesinde arı kovanlarına zarar veren ayıların peteklerdeki balı yemesi güvenlik kamerasına yansıdı.

        Ulukaya köyünde arıcılık yapan Hüseyin Erdem, sabahleyin geldiği tarlasında kovanlarının zarar gördüğünü ve arıların telef olduğunu fark etti.

        Arazide ayı izine rastlayan Erdem, tarlasındaki güvenlik kamerası kayıtlarına baktığında bozayı ve yavrusunun 35 kovandan 10'unu parçalayıp peteklerdeki balı yediğini gördü. Erdem sağlam haldeki 25 kovanını ayılardan korumak için evinin balkonuna taşıdı.

        Ayı ve yavrusunun kovanları parçalaması ve balları yemesi güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
        AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Portekiz'den Türk hakemlere davet
        Portekiz'den Türk hakemlere davet
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        "2023 benzeri görülmemiş bir yıl oldu, 2024'te rekor kırılacak"
        "2023 benzeri görülmemiş bir yıl oldu, 2024'te rekor kırılacak"
        Annesini iple boğmuştu! Son sözü soruldu... "Pes" dedirtti!
        Annesini iple boğmuştu! Son sözü soruldu... "Pes" dedirtti!
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!
        'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti

        Benzer Haberler

        "Astoria Grande" kruvaziyeri, 602 yolcusuyla Amasra'da demirledi
        "Astoria Grande" kruvaziyeri, 602 yolcusuyla Amasra'da demirledi
        Bozayı ve yavrusunun arı kovanlarını parçaladığı anlar kamerada
        Bozayı ve yavrusunun arı kovanlarını parçaladığı anlar kamerada
        Liseli kızlar, cadde ortasında kavga etti
        Liseli kızlar, cadde ortasında kavga etti
        Amasra'nın ağırladığı turist sayısı 11 ayda 2 milyonu aştı
        Amasra'nın ağırladığı turist sayısı 11 ayda 2 milyonu aştı
        Dereye düşen karaca, ağ ile kurtarıldı
        Dereye düşen karaca, ağ ile kurtarıldı
        Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan
        Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan