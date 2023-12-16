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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı - Futbol Haberleri

        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı

        Halil Umut Meler'in MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından yaşadığı saldırının ardından maçlara çıkmama kararı alan futbol hakemlerinin bu kararlarını değiştirdikleri bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 11:47 Güncelleme: 16.12.2023 - 12:12
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        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
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        Halil Umut Meler'in yaşadığı saldırının ardından maçlara çıkmama kararı alan futbol hakemlerinin bu kararlarını değiştirdikleri bildirildi.

        Süper Lig ve yardımcı, VAR, A Klasman ve yardımcı hakemler tarafından yapılan yazılı açıklamada, 11 Aralık'taki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası bitiminde Halil Umut Meler’e yapılan saldırının ardından hakemler olarak müsabakalara çıkmama kararı aldıkları hatırlatıldı.

        Yaşanan olayın ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere her kurumun hızlı şekilde radikal tedbirler aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Tüm bu yetkili organların yanı sıra dünyanın her köşesinden üzüntü ve destek mesajları yayınlanmış ve konu tüm dünya kamuoyu nezdinde çok büyük gündem yaratmıştır. Geçen günler içinde arkadaşımız Halil Umut Meler’in sağlık durumu da iyiye gitmiştir. Tüm bu gelişmeler sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi ile bu saldırı ile sonuçlanmış olan süreç hakkında endişe ve taleplerimizi dile getirmek üzere görüşmek istedik. Sayın Başkanımız tüm Süper Lig hakemleri, VAR hakemleri, yardımcı hakemler temsilcisi ve A klasman hakemleri temsilcisinin katılımı ile son derece şeffaf bir toplantı düzenlenmesi için ortam hazırlamıştır. Bu toplantıda hakemler olarak Sayın Mehmet Büyükekşi’ye aşağıdaki konu başlıklarında endişe ve taleplerimizi dile getirdik: 'saha içi ve seyahat güvenliği', 'olası şiddet ve darp olaylarında özellikle en alt kademedeki mağdur hakem arkadaşlarımızın hukuki ve sağlık ihtiyaçlarının TFF tarafından üstlenilmesi', 'disiplin talimatlarında daha caydırıcı düzenlemelerin yapılması."

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        TFF Başkanı Büyükekşi'nin bu konularda gerekli çalışmaların yapılacağını söylediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Sonrasında ilk açıklamamızda belirttiğimiz gibi önceliğimiz olan Halil Umut Meler arkadaşımız ile de görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Tüm bu takvim çerçevesinde geldiğimiz noktada son derece hızlı reaksiyon göstermiş olan devlet kademeleri, Türkiye Futbol Federasyonu ve adli mercilerin attığı adımlar sonrasında futbol hayatının normal akışına dönmesi yönünde bizler de hakemler olarak yapmakta olduğumuz kamu görevine geri dönme kararı almış bulunmaktayız."

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