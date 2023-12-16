İstanbul'da 1 günlük artış ne oldu? Barajlardan haber var!
Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 36 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 16 Aralık Cumartesi itibariyle son durum...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.
11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ
İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 40.57'ye çıkmıştı.
DOLULUK ORANI YÜZDE 41.77 OLDU
Son 36 gündür, 5 haftadır aralıklarla süren sağanağın ardından bu sabah, 16 Aralık Cumartesi itibariyle doluluk oranı yüzde 41.71'e yükseldi.
36 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 25.53'E ULAŞTI
Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 36 günde yüzde 25.53 artış sağladı.
1 GÜNDE DOLULUK ORANI YÜZDE 1.14 ARTTI
Sağanakla bir günde barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 1.14 oranında arttı.
HAFTA SONU YAĞIŞ BEKLENİYOR
Öte yandan, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün ve yarın, mega kentte sağanak bekleniyor.