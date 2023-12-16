Muş'ta köpeklerin saldırısında yaralanan yaşlı kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı Muş'un Varto ilçesinde başıboş köpeklerin saldırdığı 79 yaşındaki Medine Kızıltaş, yaşadığı o anları anlattı. Kızıltaş, "Köpeklerin toplatılmasını çok istiyorum. Bir köpek dahi kalmasın. Köpeklerden biri beni çok ısırdı. Durumum iyi" dedi

Muş'un Varto ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 79 yaşındaki Medine Kızıltaş, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

İlçenin Yukarıalagöz Mahallesi'nde 12 Aralık'ta komşusuna giderken yolda köpeklerin saldırısına uğrayarak ellerinden ve bacaklarından yaralanan Kızıltaş'ın tedavisi Muş Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde devam ediyor.

Köpeklerin saldırısına uğradığı anları AA muhabirine anlatan Kızıltaş, başkalarının da saldırılara uğramaması için mahalledeki sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istiyor.

Mahalledeki evinde yalnız yaşayan Kızıltaş, Almanya'da yaşayan oğluyla konuşmak için evinde internet olan komşunun evine gitmek için dışarı çıktığını söyledi. REKLAM Yolda yürürken köpeklerin kendisine saldırmaya başladığını anlatan Kızıltaş, "İlk önce bir köpek geldi, ardından da diğerleri geldi. Köpeklerin arasında kaldım. O anda etrafta kimse yoktu, sonra aşağıdan gelen iki çocuğun taş atmasıyla köpekler dağıldı. Sonra gelen köylüler oğluma haber verdi. Köpeklerin toplatılmasını çok istiyorum. Bir köpek dahi kalmasın. Köpeklerden biri beni çok ısırdı. Durumum iyi." diye konuştu.

Medine Kızıltaş'ın oğlu Erkan Kızıltaş ise yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, "Keşke olmasaydı. Annemin sağlık durumu iyi. Allah doktorlardan razı olsun. Sahipsiz köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Bir daha böyle bir olay yaşanmasın. Köpekler annemin sağ ve sol bacağı ile 2 elini ısırdı. Olay anında orada değildim. Bir daha bu olayların yaşanmaması için köpeklerin toplanması iyi olur." ifadelerini kullandı.

"HAYVANLARIN KISIRLAŞTIRILMASINI VE KUDUZ AŞILARINI YAPIYORUZ" Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Musa Ayyıldız, Yukarıalagöz Mahallesi'nde sahipsiz hayvanların saldırısına uğrayan Kızıltaş'ın elinden ve bacağından yaralandığını belirterek, "Teyzemiz hastaneye götürüldü. Tedavisi devam ediyor. Kuduz teşhisi yok ve rutin taraması devam ediyor." dedi. Ayyıldız, şunları kaydetti: "Topladığımız hayvanların kısırlaştırılmasını ve kuduz aşılarını yapıyoruz. Hastalıklı olanları da çevre illerdeki rehabilitasyon merkezlerine gönderiyoruz. Dışarıdan getirilerek ilçemize bırakılan köpekler var. Her ne kadar takibini yapsak da maalesef bazen bu tarz üzücü olaylar olabiliyor. Bu tarz olayların tekrarının yaşanmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." REKLAM

"ÖĞRENCİLER VE AİLELER TEDİRGİN" Mahalle muhtarı Vehbi Kızıltaş da köpeklerin saldırması nedeniyle üzücü bir olayın yaşandığını ifade etti. Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması temennisinde bulunan Kızıltaş, "Gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Mahallede kayıtlı olanların yanı sıra çevre il ve ilçelerden getirilerek bırakılan kayıtsız köpekler var. Kayıtsız köpeklerin kayıt altına alınmasını istiyoruz. Öğrenciler bu yoldan okula gidip geliyor. Öğrenciler ve aileler bu konuda tedirgin. Köpek saldırılarından dolayı okula giden çocuklar güvende değil. Belediyenin önlem almasını talep ediyoruz. Çevre illerden getirilen köpekler kısırlaştırılmadığı için saldırganlaşabiliyor. Dolayısıyla insanlara zarar veriyor." şeklinde konuştu.

Köpek saldırısında yaralanan Kızıltaş'a yardım eden köylülerden Rozerin Boz da olay günü sabah saatlerinde köpeklerin öğrencilere de saldırdığını söyledi. Boz, "Çocuklar okulun bahçesinde mahsur kalmıştı. Öğle saatlerinde de Medine Kızıltaş evinden geliyordu. Bu sırada köpekler saldırdı. Çok kötü şekilde saldırdılar. Saldırıyı gördük ancak yetişinceye kadar kadını ısırmışlardı." dedi. Vatandaşlardan Engin Işık ise son zamanlarda ilçede sahipsiz hayvanların sayısında artışın yaşandığını belirterek, belediyenin sahipsiz hayvanlara yönelik çalışma yürüttüğünü kaydetti. Muş'un Varto ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Medine Kızıltaş, 12 Aralık'ta sahipsiz köpekler ile komşusuna ait bir köpeğin saldırısı sonucu yaralanmıştı.