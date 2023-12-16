Yedikule Hisarı zindanlarında tarihin içinde fenerle yolculuk

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Ziyaretçilerin turdan mutlu ayrıldıklarını ifade eden Oflaz, "Katılımcılarla tüm turu beraber yapıyoruz. Fenerli gece turlarında Yedikule'nin zindanlarıyla ilgileniyoruz. Bu sebeple zindan olarak iki kuleyi dolaşıyoruz. Fenerle gezilmesi, zindanları daha fazla fark ettiriyor. Karanlık bir ortamda ellerimizde sarı renkli fenerlerle gezip dolaşıyoruz. Yedikule Zindanları özel bir destinasyon, Roma ve Osmanlı İmparatorluğu için büyük bir kültürel miras. O yüzden mutlaka herkesin ziyaret etmesini öneriyorum" diye konuştu.