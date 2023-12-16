Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin

Show TV’nin yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı fenomen dizi 'Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Abdullah ve Alev’in aşklarını ilan etmeleri Türkiye’yi ekrana kilitledi. Dizi reyting sıralamasında üç kategoride birinciliği göğüsledi.

'Kızılcık Şerbeti'; AB grubunda 13.53 izlenme oranı ile 34.77 izlenme payı, ABC1 20+’da 11.81 izlenme oranı 27.15 izlenme payı, Total grubunda 8.90 izlenme oranı 21.13 izlenme payı alarak ilk 100 program arasında birinci sıraya yerleşti.

'KIZILCIK ŞERBETİ' DÜNYA GÜNDEMİNDE

'Kızılcık Şerbeti' etiketi dünya gündeminde 3 saat 40 dakika TT listesinde kaldı.

Sosyal medyayı adeta sallayan dizi; Kızılcık Şerbeti, Alev ve Nilay etiketleri ile 11 saat, Rüzgar 5 saat, Kıvılcım, Pembe ve Doğa ise 4 saat X’in TT listesinde yer alarak rekor beğeni ve yorum sayısına ulaştı. Büyük beğeni toplayan bölümde, izleyenler oyuncuların performanslarına övgüler yağdırdılar.

ABDULLAH VE ALEV’İN AŞKLARINI İLAN ETMESİ BOMBA ETKİSİ YARATTI

Yayınlanan bölümde neler oldu?

'Kızılcık Şerbeti’nin dün akşam ekrana gelen bölümünde; Alev ve Abdullah’ın birbirlerine aşık olduklarını ailelerine açıklamaları bomba etkisi yarattı. İzleyenleri ekran başına kilitleyen bölümde Abdullah, Pembe’ye boşanmak istediğini ve Alev’i sevdiğini tüm ailesinin önünde itiraf etti. Şoke olan Pembe, sinir krizi geçirdi. Alev ise evlenmesine bir gün kala Rüzgar’a, Abdullah’a aşık olduğunu açıkladı. Ardından bir diğer itirafı da Kıvılcım, Sönmez ve Çimen’e yapan Alev ailesinden de sert tepki aldı. Adeta kıyametin koptuğu bölümde, Alev’e tek taş yüzükle evlilik teklifinde bulunan Abdullah, ondan evet cevabını alarak herkese rağmen aşkını yaşamaya karar verdi.

İşte şoke eden o anlar;

Abdullah, Alev’e evlilik teklif ediyor;

Pembe, gelinen noktadan Doğa’yı sorumlu tutarak onu düşmanı ilan etti. Fatih’e Doğa’yla evlenmesine izin vermeyeceğini söyleyen Pembe, Abdullah’la da yüzleşti. Pembe, dostça ayrılmak istediğini açıklayan Abdullah’a, asla boşanmayacağını söyledi. Sürükleyici bölümde Kıvılcım, Ünallar’ın evinde sıkışıp kalan kızı Doğa’yı korumak için Ömer’den yardım istedi. Ömer ve Kıvılcım’ın uzun bir aradan sonra bir araya geldiği bölümde Ömer’in rahatsızlığı izleyenleri derinden etkiledi. Hastalığı ilerleyen Ömer, hastaneye kaldırıldı. Ölüm riski yüksek olan ameliyata girmesi gereken Ömer için oğlu Metehan’ın imza atmak zorunda kalması ekran başındakileri gözyaşlarına boğdu. Bölümün final sahnesinde ameliyata alınan Ömer’in akıbeti dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümüyle ortaya çıkacak...

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Ömer ameliyata alınıyor;

'KIZILCIK ŞERBETİ’NDE OLAYLAR HIZ KESMİYOR

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

Ertuğrul’un aşkını itiraf ettiği tanıtımda, Kıvılcım aynı zamanda Ömer’in durumunun kritik olduğu haberini alıyor. Doğa’nın Pembe’ye söylediği sözlerin dikkat çektiği tanıtımda Sönmez, Alev’e evden çıkmasını söylüyor. Abdullah’ın çocuklarıyla yüzleştiği sahnede Alev’in de eve gelmesi Pembe’yi çılgına çeviriyor. Bunun üzerine Alev’in, Nursema’nın her şeyi bildiğini söylemesi dizide yeni krizlerin de yaşanacağının sinyalini veriyor.

'Kızılcık Şerbeti’nin 44. Bölüm Tanıtımı;

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her Cuma saat 20.00’de Show TV’de ekrana geliyor.