İran: Bir Mossad ajanını idam ettik İran, Mossad'a bilgi sağladığını belirttiği bir ajanı Cumartesi günü erken saatlerde idam ettiğini açıkladı.

İran, İsrail'in istihbarat servisi Mossad ajanı olduğu iddia edilen bir kişiyi idam ettiğini açıkladı.

İran resmi ajansı IRNA haberi bildirdiğine göre açıklamada "Bu kişi Mossad gibi yabancı istihbarat servisleri ile iletişim kurup, gizli bilgileri topladı ve onlara belgeler sağladı" denildi.

IRNA idam edilen kişinin adını henüz vermedi.

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