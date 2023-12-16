Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için istediği rakam
Borussia Dortmund olmak üzere birçok Avrupa devi, Milli futbolcuyu kıskacına almış durumda. Ferdi Kadıoğlu için son iddia ise Alman basınından geldi! Derwesten, Fenerbahçe'nin Milli futbolcu için istediği rakamı yazdı
Fenerbahçe ve milli takımın yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artıyor.
Başta Borussia Dortmund olmak üzere birçok Avrupa devi, milli futbolcuyu kıskacına almış durumda. Kadıoğlu için son iddia ise Alman basınından geldi.
Derwesten'in haberine göre; Borussia Dortmund'un ardından Bayern Münih de Ferdi Kadıoğlu için devreye girdi.
Yeni transferi Ramy Bensebaini'den beklediği verimi alamayan Borussia Dortmund'un Ferdi Kadıoğlu'nu ocak ayında kadrosuna katmak istediği haber detayında yer aldı.
30 MİLYON EURO
Haberde Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için 30 milyon euro talep ettiği ve bu rakamın Borussia Dortmund için çok fazla olduğu vurgulandı.
Bu sebeple Alman ekibinin ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle çalabileceği aktarıldı.
BAYERN MÜNİH DE PEŞİNDE
Ferdi Kadıoğlu'na Bayern Münih'in de talip olmasının Borussia Dortmund'un önündeki bir diğer sorun olduğu kaydedildi. 24 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe forması ile 22 resmi maça çıktı. Milli futbolcu söz konusu maçlarda 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Alman Bild Gazetesi de Bayern Münih ve Borrussia Dortmund’un Ferdi Kadıoğlu için karşı karşıya geleceğini yazdı. İtalyan ekipleri Milan ve Napoli de Milli oyuncunun peşinde. Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde Ferdi için teklif almasına kesin gözüyle bakılıyor.