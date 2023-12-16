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        Haberler Spor Futbol Eski hakem Ali Palabıyık'tan Habertürk'e konuştu: Mehmet Büyükekşi hakemlere baskı yaptı! - Futbol Haberleri

        Eski hakem Ali Palabıyık'tan Habertürk'e konuştu: Mehmet Büyükekşi hakemlere baskı yaptı!

        Habertürk ekranlarında yayınlanan HT Spor programında Sine Çakır Heyse'nin bu haftaki konuğu FIFA kokartlı eski hakem Ali Palabıyık'tı. Palabıyık, Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında Faruk Koca ve beraberindekilerin saldırısına uğrayan Halil Umut Meler ve sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili konuşan Palabıyık, "Futbolun devam etmesi gerekiyor. Hakem arkadaşlarımın göreve dönmeleri benim de arzumdur" dedi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında ise flaş ifadeler kullanan Palabıyık, "Mehmet Büyükekşi kulüplerin isteğiyle hakemlere baskı yaptı. Büyükekşi hakemlerin arkasında olmalıydı" diye konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 12:33 Güncelleme: 16.12.2023 - 12:37
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        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
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        FIFA kokartlı eski hakem Ali Palabıyık, Habertürk TV ekranlarında yayınlanan HT Spor programında Sine Çakır Heyse'nin konuğu oldu. Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında Faruk Koca ve beraberindekilerin saldırısına uğrayan Halil Umut Meler ve sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili konuşan Palabıyık, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında da flaş ifadeler kullandı.

        "BÜYÜKEKŞİ'NİN AÇIKLAMALARINI ÜZÜLEREK İZLİYORUZ"

        Palabıyık, "Futbolun devam etmesi gerekiyor. Hakem arkadaşlarımın göreve dönmeleri benim de arzumdur" derken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında ise şunları söyledi:

        "Mehmet Büyükekşi kulüplerin isteğiyle hakemlere hem saha içerisinde hem saha dışarısında baskı yaptı. TFF'nin hakemlerle ilgili yaptığı açıklamaları üzülerek izliyoruz. Büyükekşi hakemlerin arkasında olmalıydı"

        "BÜYÜKEKŞİ İSTEDİĞİ MAÇA İSTEDİĞİ HAKEMİ ATAR"

        Hakem atama sistemiyle ilgili de konuşan Ali Palabıyık, "Bu sistemin nasıl çalıştığını Merkez Hakem Kurulu dahil kimse bilmiyor. Ben geçen sezon yönettiği Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından sonra uzun süre görev almadım ve tekrar ne zaman görev alacağımı da bilmiyordum. Dönemin MHK başkan vekili Tolga Özkalfa'ya durumu ilettim. Kendisi bana, 'Atamaları biz yapmıyoruz, yapay zeka yapıyor. Bunun bir algoritması yok' dedi. Hakem atamalarında son söz sahibi TFF Başkanı Mehmet Büüykekşi'dir. MHK tarafından atamalar yapılır, Büyükekşi'nin masasına konulur. Mehmet Büyükekşi istediği hakemi değiştirir, istediği hakemi de istediği maça atar" ifadelerini kullandı.

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