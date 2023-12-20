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        Haberler Gündem Politika Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi

        Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre; güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılık dikkate alınarak yerel seçimlerde 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 01:18 Güncelleme: 20.12.2023 - 01:20
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        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
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        YSK Başkanlığınca Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi.

        Yayımlanan karara göre; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak belirlendi.

        DHA'nın haberine göre; kararda; illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıkların dikkate alındığı belirtildi. Ayrıca, bu iller haricinde kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00- 17.00 olarak açıklandı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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