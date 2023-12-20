Gökhan Özoğuz: Nurgül Yeşilçay çok tatlı bir kadın ama...

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"KİMSEYİ GÖZÜNÜZDE BÜYÜTMEYİN"



Nurgül Yeşilçay, daha sonra "Bir genç, Gökhan ile tanışmak istiyor. Çünkü çok seviyor 'Athena'yı... Kulise gidiyoruz tebrik etmek için. Ay... Gökhan'da bir afra, bir tafra. Gökhan, ne kadar tatsızsa, Hakan o kadar tatlıydı. Neyse, sakın hayallerinizi yıkmayın. Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin. Uyarayım dedim" şeklinde konuşmuştu.



Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram