İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı! Yaşam için tehlike var mı?
İzlanda'nın güneydoğusundaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan bir yanardağ, haftalardır meydana gelen depremlerin ardından 18 Aralık gecesi patladı. Patlamanın yaşandığı Grindavik kasabasından daha önce binlerce kişi tahliye edilirken, patlamanın yaşam için bir tehlike oluşturmadığı kaydedildi
İzlanda'nın güneydoğusundaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan yanardağ, haftalardır meydana gelen depremlerin ardından beklenen patlama 18 Aralık gecesi başladı.
İzlanda Meteoroloji Ofisi, Pazartesi gecesi yaptığı açıklamada patlamanın Grindavik kasabasından yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta meydana geldiğini söyledi.
İzlanda'nın ana havaalanının yakınındaki kasaba, şiddetli sismik faaliyetlerin bölgede yaşayanlara zarar vermesi, yanardağın faaliyete geçmesi endişesiyle Kasım ayında tahliye edilmişti.
Başkent Reykjavik'in yaklaşık 50 kilometre güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'ndaki patlamanın havaya büyük miktarda kül salmadığı gibi uçuşlarda herhangi bir aksaklık yaşanmadı.
İzlanda hükümeti, volkanik patlamanın "yaşama yönelik bir tehdit oluşturmadığını" söylerken, uzmanlar lavların kasabadan uzaklaşıyor gibi görünmesi nedeniyle Grindavik'in kurtulabileceğini öne sürdü.
İzlanda Meteoroloji Ofisi, dün öğleden sonra yaptığı açıklamada volkanik patlamanın boyutunun "azalmaya devam ettiğini” bildirdi.
ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ
Yanardağ patlaması ihtimaline karşı "acil durum" ilan edilmişti
İzlanda'da art arda yaşanan depremlerin ardından yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım'da "acil durum" ilan edilmişti.
Yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.