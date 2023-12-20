Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı! Yaşam için tehlike var mı?

        İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı! Yaşam için tehlike var mı?

        İzlanda'nın güneydoğusundaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan bir yanardağ, haftalardır meydana gelen depremlerin ardından 18 Aralık gecesi patladı. Patlamanın yaşandığı Grindavik kasabasından daha önce binlerce kişi tahliye edilirken, patlamanın yaşam için bir tehlike oluşturmadığı kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 08:39 Güncelleme: 20.12.2023 - 08:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İzlanda'nın güneydoğusundaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan yanardağ, haftalardır meydana gelen depremlerin ardından beklenen patlama 18 Aralık gecesi başladı.

        2

        İzlanda Meteoroloji Ofisi, Pazartesi gecesi yaptığı açıklamada patlamanın Grindavik kasabasından yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta meydana geldiğini söyledi.

        3

        İzlanda'nın ana havaalanının yakınındaki kasaba, şiddetli sismik faaliyetlerin bölgede yaşayanlara zarar vermesi, yanardağın faaliyete geçmesi endişesiyle Kasım ayında tahliye edilmişti.

        4

        Başkent Reykjavik'in yaklaşık 50 kilometre güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'ndaki patlamanın havaya büyük miktarda kül salmadığı gibi uçuşlarda herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

        5

        İzlanda hükümeti, volkanik patlamanın "yaşama yönelik bir tehdit oluşturmadığını" söylerken, uzmanlar lavların kasabadan uzaklaşıyor gibi görünmesi nedeniyle Grindavik'in kurtulabileceğini öne sürdü.

        6

        İzlanda Meteoroloji Ofisi, dün öğleden sonra yaptığı açıklamada volkanik patlamanın boyutunun "azalmaya devam ettiğini” bildirdi.

        7

        ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

        Yanardağ patlaması ihtimaline karşı "acil durum" ilan edilmişti

        8

        İzlanda'da art arda yaşanan depremlerin ardından yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım'da "acil durum" ilan edilmişti.

        9

        Yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.

        10
        11
        12

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #İzlanda
        #yanardağ patlaması
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti!
        İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti!
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İstanbulspor Başkanı'ndan ilk açıklama!
        İstanbulspor Başkanı'ndan ilk açıklama!
        Colorado'da Trump kararı: "Bu eyalette başkanlık yarışına giremez"
        Colorado'da Trump kararı: "Bu eyalette başkanlık yarışına giremez"
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Ağız sağlığımız vücudumuz hakkında bize ne anlatıyor?
        Ağız sağlığımız vücudumuz hakkında bize ne anlatıyor?
        Hollanda’da köpek sahiplenmek isteyenler zorunlu kursa tabi tutulacak
        Hollanda’da köpek sahiplenmek isteyenler zorunlu kursa tabi tutulacak
        Ege kıyıları için sağanak yağmur uyarısı
        Ege kıyıları için sağanak yağmur uyarısı
        İbrahim Yıldız: Futbolda kriz büyüyor!
        İbrahim Yıldız: Futbolda kriz büyüyor!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Hakemlere büyük destek!
        Hakemlere büyük destek!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        Afyonkarahisar'da silahla vurulan 4 kişi öldü
        Afyonkarahisar'da silahla vurulan 4 kişi öldü
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        İstanbul'daki en eski dini yapı!