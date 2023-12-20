2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı! İstanbul'da, dün sabah saatlerinde meydana gelen ve THY pilotları Ekin Güneş ile Oğuzhan Dağ'ın hayatlarını kaybettiği; Ersan Erdal'ın ise yaralandığı trafik kazasında, aracı süren Erdal'ın alkollü olduğu belirlenince tutuklandı. Kamyon şoförü Şeref A., ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kazada hayatını kaybeden pilotlar bugün, Düzce ve Mersin'de son yolculuklarına uğurlanacaklar

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.12.2023 - 08:02 Güncelleme: 20.12.2023 - 08:05 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL