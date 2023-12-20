Bir aileyi yok etti! Eski eş katliamı: 4 ölü! Afyonkarahisar'da, kelimenin tam anlamıyla dehşet yaşandı. M.M.T., çocuğunu görmek için gittiği eski kayınpederinin evinde katliam yaptı. Ziyaret sırasında çıkan tartışmada M.M.T.'nin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu eski eşi, annesi, babası ve anneannesi hayatını kaybetti. Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, şüphelinin yakalanması için çalışmaların tüm kolluk kuvvetlerince sürdürüldüğünü belirterek, "Hemşehrilerimize başsağlığı, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyoruz. En kısa zamanda şüpheliyi yakalamak için tüm ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir" dedi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.12.2023 - 08:52 Güncelleme: 20.12.2023 - 09:00 facebook

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