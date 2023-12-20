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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Yumruklu saldırı sonrası Halil Umut Meler ile Emre Belözoğlu arasındaki görüntüler paylaşıldı - Son dakika spor haberleri - MKE Ankaragücü Haberleri

        MKE Ankaragücü, Halil Umut Meler ve Emre Belözoğlu arasındaki görüntüleri paylaştı

        MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yapılan fiziksel saldırının ardından koridor görüntülerini yayımladı. Meler, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kendisinden özür dilemediğini ifade ederken Emre Belözoğlu buna yanıt vererek koridorda Meler'den özür dilediğini belirtmişti. Başkent ekibinin paylaştığı görüntülerde Belözoğlu'nun Meler'in yanına gelerek bir süre konuştukları görülüyor

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 20.12.2023 - 12:36 Güncelleme: 20.12.2023 - 13:14
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        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
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        Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasının hakemi Halil Umut Meler'e yapılan fiziksel saldırının yankıları sürüyor. Meler verdiği bir röportajda Başkent ekibinin teknik direktörü olan Emre Belözoğlu'nun olayları provoke ettiğini ve kendisinden özür dilemediğini açıklarken Emre Belözoğlu da yanıt verdi. Tecrübeli teknik direktör, maçın ardından koridorda Meler'den üç kez özür dilediğini belirtirken MKE Ankaragücü de Türkiye'nin gündemine oturan o görüntüleri paylaştı.

        MKE Ankaragücü'nün paylaştığı görüntülerde Emre Belözoğlu'nun bir süre boyunca koridorda beklediği, hakem Halil Umut Meler ve yardımcı hakemlerinin koridora girmesinden sonra yanlarına gittiği görünüyor. Meler ile Emre Belözoğlu'nun bir süre sohbet ettiği de görüntülerde yer alıyor.

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        EMRE BELÖZOĞLU: HAKLININ ACELESİ YOK

        Emre Belözoğlu bugün basın karşısına çıkarak Halil Umut Meler'e yanıt vermiş ve şunları söylemişti:

        "Haklının acelesi yok. Söylenecek çok bir şey olmadığını ve özür dilediğimi dile getirmiştim. Bir karşılığı olmadı. Ben olaya vakıf olduğumda soyunma odasındaydım. Sonrasında sahaya çıktım. Halil Hoca ve ekibinin yanına giderek üzgün olduğumu söyledim. Koridorda da tekrar karşılaştık. Kendilerine sarılıp, üzgün olduğumu söyleyerek 3-4 defa özür diledim. Pek karşılığı olmadı herhalde. Üzülerek söylüyorum ki bugün yaptığı açıklamada kendisini ele vermiş oldu"

        HALİL UMUT MELER: BENDEN ÖZÜR DİLEMEDİ

        Hakem Halil Umut Meler ise Hürriyet'e yaptığı açıklama şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Hakemlik anlamında oyunu etkileyecek kötü yönetim sergilediğimiz ortam oluşmadı, her şey normaldi. Maçtan sonra oyuncular teşekkür ve tebrik etmeye geldi. O arada Emre Belözoğlu'nun el, kollarını gördüm, rakip teknik direktör İlhan Palut onu tuttu. Oraya odaklandığımız anda eylemi yapan şahıs sol tarafımdan yumruğu vurdu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum çünkü yerde darbe yiyordum. Sadece bu durumu provoke eden teknik direktördü, başka kimse değildi"

        "O eylemi yapan, yumruk atan kişi ben ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen Emre Belözoğlu özür dilemedi. Üzgün olduğunu söylüyor ama neye üzgün? Şiddeti yapanın şu durumda olduğuna mı yoksa bu duruma kendisi getirdiği için mi üzgün? Yoksa ben darbe yediğim için mi üzgün?"

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