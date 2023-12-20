Halil Umut Meler suçladı, Emre Belözoğlu yanıt verdi! MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasının ardından eski Ankaragücü başkanı Faruk Koca'nın fiziksel saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, çarpıcı açıklamalar yaparak Başkent ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu'nu suçladı: "Yaşananları Belözoğlu provoke etti, benden özür dilemedi. 2018'de yaşananları unutmadı" Emre Belözoğlu'ndan da Meler'e yanıt geldi: "Kendisinden üç kez özür diledim, yardımcı hakemiyle de konuştum"

Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve yanındakiler tarafından saldırıya uğrayan Halil Umut Meler olayla ilgili olarak suskunluğunu bozdu.

Faruk Koca'yı vicdanen affetmeyeceğini belirten Meler, olayın sorumlusu olarak ise MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu gösterdi. 2018'deki Galatasaray - Başakşehir maçında Emre Belözoğlu ile arasında yaşananları hatırlatan Meler, "Emre Belözoğlu benden özür dilemedi" ifadelerini kullanırken Başkent ekibinin teknik direktörü de Meler'e yanıt verdi.

MELER: OLAYLARI EMRE BELÖZOĞLU PROVOKE ETTİ Yumruklu saldırıya uğradıktan sonra yere düşen ve devamında da fiziksel şiddete uğrayan Meler, Hürriyet'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: REKLAM "Hakemlik anlamında oyunu etkileyecek kötü yönetim sergilediğimiz ortam oluşmadı, her şey normaldi. Maçtan sonra oyuncular teşekkür ve tebrik etmeye geldi. O arada Emre Belözoğlu'nun el, kollarını gördüm, rakip teknik direktör İlhan Palut onu tuttu. Oraya odaklandığımız anda eylemi yapan şahıs sol tarafımdan yumruğu vurdu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum çünkü yerde darbe yiyordum. Sadece bu durumu provoke eden teknik direktördü, başka kimse değildi"

"BENDEN ÖZÜR DİLEMEDİ" Yaşananları Belözoğlu'nun provoke ettiğini belirten Meler, 'Ankaragücü Spor Kulübü ya da taraftarlarının bir şeyi yok, normal bir aksiyonu var. Ya bunu öncesinde planladı, çünkü biliyorsunuz 2018 yılında benimle ilgili şahsi bir görüşü vardı. Bu şahsi görüşün devam ettiğini düşünüyorum. Darbe yediğinde ben ona gülmüşüm. 'Güldüğümü ispatlasın, tamam' dedim, benim için problem değil. O eylemi yapan, yumruk atan kişi ben ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen Emre Belözoğlu özür dilemedi. Üzgün olduğunu söylüyor ama neye üzgün? Şiddeti yapanın şu durumda olduğuna mı yoksa bu duruma kendisi getirdiği için mi üzgün? Yoksa ben darbe yediğim için mi üzgün?" dedi.

BELÖZOĞLU: KORİDORDA KENDİSİNDEN ÜÇ KEZ ÖZÜR DİLEDİM, SONRA DA YARDIMCI HAKEMİYLE KONUŞTUM MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'in açıklamalarına jet yanıt geldi. Haber Global'e açıklamalar yapan Belözoğlu "Olayı duyunca sahaya çıktım ve Halil Umut Meler’e sarıldım. Koridorda da üç kez kendisinden yaşananlardan dolayı özür diledim. Daha sonra kendisini aradım, istirahatte olduğu için yardımcı hakemiyle konuştum. Yardımcı hakemi de bana ‘Ben şahidim koridorda yanımıza gelerek bize destek oldunuz. Yerde vuranlara da bağırarak, 'Sizin delikanlılığınız nerede' diye tepki gösterdiniz. Kendisi de bana teşekkür etti. Gerekli açıklamaları yarın maçımızdan sonra da yapacağım" ifadelerini kullandı.

MKE ANKARAGÜCÜ'NDEN AÇIKLAMA: BELÖZOĞLU'NUN OLAYLARIN İÇİNE ÇEKİLME ÇABASI ÜZÜCÜ MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, teknik direktörleri Emre Belözoğlu'nun Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olayların içerisine çekilmeye çalışıldığını belirtti. Aytekin, yaptığı yazılı açıklamada, Çaykur Rizespor karşılaşması sonunda yaşanan olayların adli yargı ve Türkiye Futbol Federasyonunun kurulları tarafından incelendiğini hatırlatarak, "Sorumlular ile ilgili gerekli sevkler yapılmış olup, PFDK tarafından karar verilmiştir. PFDK kararları için kulübümüz tarafından Tahkim Kuruluna itiraz hakkı kullanılacaktır. MKE Ankaragücü Kulübü olarak yaşanan olaylara ilişkin teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'nun ısrarla olayların içerisine çekilmeye çalışılmasını üzülerek takip etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Aytekin, açıklamasında şunları kaydetti: "Hakem ve temsilci raporlarında olayların içerisinde ismi yer almayan teknik direktörümüz Emre Belözoğlu, hakem Halil Umut Meler'den saha içinde ve koridorlarda defalarca özür dileyerek üzüntüsünü bildirmiştir. Hocamızın yapıcı tavrına karşı, yıllar önce verilen bir röportaj üzerinden algı yaratmaya çalışan herkesi, kaos ortamındaki Türk futbolu adına sağduyuya davet ediyorum. Dönem mağduriyetler üzerinden hesap görme dönemi değil, birlik içerisinde Türk futbolunu kriz ortamından çıkarma dönemidir." BELÖZOĞLU DAHA ÖNCE "HAYATIM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM" DEMİŞTİ Emre Belözoğlu bir röportajında 2018'deki maçı hatırlatarak; "Hayatımda hiç bir hakemin, ben tekme yerken güldüğünü görmedim. Halil Umut Meler'i hayatım boyunca unutmayacağım. O da bunu iyi bilsin" demişti. 2017-18 maçında Galatasaray, Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa uzanırken o dönem turuncu-lacivertli kulübün kaptanı olan Emre Belözoğlu, Meler'in hakem yönetimine tepki göstermişti.

BELÖZOĞLU "FAIR-PLAY ÖDÜLÜNÜ UNUTMAYALIM" DİYEREK DESTEK KOCA'YA DESTEK OLMUŞTU Geçen günlerde açıklama yapan Emre Belözoğlu, Faruk Koca'nın TFF tarafından daha önce fair-play ödülünü aldığını hatırlatarak eski başkanına destek olmuş ve şunları söylemişti: "Bu tarafın da unutulmaması gerekiyor. Camiamızın ve kendisinin yaşamış olduğu süreçte taraftarımızın vermiş olduğu destek, camianın bütünleşmesi çok değerli. Biz sahanın içinde bu süreçten kulübümüzü, camiamızı daha güçlü çıkaracak süreçleri inşa etmek adına elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Ankaragücü çok büyük bir camia. Beklenti burada her zaman yüksekti ama bu yaşanılan süreçten sonra oyuncularımızın sorumlulukları daha da arttı. Biz de bunun bilincinde sahada sportif olarak kulübümüzü en yükseğe çekmek adına daha da motive olacağız. Bunu camiamızın ve taraftarlarımızın bilmesini isterim."