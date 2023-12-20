SHOW TV'de yarın akşam saat 20.00'de ilk bölümü yayınlanacak olan 'Arak', için geri sayım başladı.

'Arak'ın başrol oyuncularından İlker Kaleli'nin hayranları,ünlü oyuncuya okyanus aşırı bir jest yaptı. Kaleli'nin ABD'de yaşayan hayranları, aksiyon görüntülerinden oluşan bir videoyu New York'taki ünlü Times Square'da bulunan dev dijital panoda yayınladı.

Her gün on binlerce kişinin geçtiği / gezdiği Times Square'da dünyanın en pahalı içerik yayın platformlarından biri olan dev panoda; İlker Kaleli'nin canlandırdığı 'Kara'nın sokaklarda koştuğu, çatılardan atladığı aksiyon görüntüleri yayınlandı.

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Most Production’ın, yapımcılığını Murat Can Oğuz’un üstlendiği 'Arak'ın oyuncu kadrosunda; İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor.

Ender Mıhlar'ın yönettiği 'Arak'ın senaryosunu ise Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay birlikte kaleme alıyor.