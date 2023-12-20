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        Hint keneviri ektiği sırada fotokapanın görüntülediği sanığa 3 yıl hapis

        BARTIN'daHint keneviri ektiği sırada jandarmanın yerleştirdiği fotokapana yakalanan Mehmet Çetin (51), tutuksuz yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis ile 8 bin 320 TL para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 10:48 Güncelleme: 20.12.2023 - 10:55
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        Hint keneviri ektiği sırada fotokapanın görüntülediği sanığa 3 yıl hapis
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        BARTIN'daHint keneviri ektiği sırada jandarmanın yerleştirdiği fotokapana yakalanan Mehmet Çetin (51), tutuksuz yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis ile 8 bin 320 TL para cezasına çarptırıldı.

        Olay, 2020'de merkeze bağlı Arıt köyünde meydana geldi. Köydeki ormanda Hint keneviri ekildiği yönünde bilgiye ulaşan jandarma, bölgeye fotokapanlar yerleştirdi. Köyde yaşayan Mehmet Çetin, kenevir ekimi yaptığı sırada jandarmanın fotokapanlarına suçüstü yakalandı. Bunun üzerine jandarma, Mehmet Çetin'in evinde arama yaptı. Evde kavanozlara konulmuş halde 26 gram kenevir tohumu, 13 gram kubar esrar ve 78 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan Çetin, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çetin hakkında 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlamasıyla dava açıldı Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Çetin, katıldı. Çetin duruşmada, "Ektim ama ne kadar ektiğimi bilmiyorum. Sadece kendim kullanacağım için ekmiştim. Kimseye de vermedim" dedi. Mahkeme heyeti, Çetin'e 3 yıl 4 ay hapis ile 8 bin 320 TL para cezası verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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