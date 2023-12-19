Sahadan çekilen İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftaısnda oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçı tatil edildi.

Karşılşama sırasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun talimatıyla oyuncular 74'üncü dakikada maçtan çekilip, soyunma odasına gitti.

Maçın 68. dakikasında Trabzonspor 2-1 öne geçerken, golden önce faul olduğunu iddia eden İstanbulspor Başkanı Ecmel Saral sahaya girdi. 74. dakikadada sahaya giren başkan, takımı soyunma odasına yolladı.

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FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI NE DİYOR?

MADDE 24 - PUAN SİLİNMESİ, LİGDEN ÇIKARILMA ve ALT KÜMEYE İNDİRME

(1) Aşağıdaki hallerde puan tenzili yapılır, takım lig dışı bırakılır ve bir alt kümeye indirilir:

a) Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.