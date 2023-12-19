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        Bartın'da üniversiteliler, Filistin'e destek amacıyla "Sessiz çığlık" eylemi düzenledi

        Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını "Sessiz çığlık" eylemiyle protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 15:49 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:49
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        Bartın'da üniversiteliler, Filistin'e destek amacıyla "Sessiz çığlık" eylemi düzenledi
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        Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını "Sessiz çığlık" eylemiyle protesto etti.

        Hükümet Caddesi'nde bir araya gelen BARÜ Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, İsrail’in Gazze'de yönelik saldırılarının meydana getirdiği yıkımı gösteren fotoğrafları taşıdı.

        Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, burada yaptığı konuşmada, İsrail’in yaklaşık 2,5 aydır Filistin halkına yönelik tüm insan hakları kurallarını hiçe sayan saldırılarını üzülerek izlediklerini söyledi.

        İsrail’in bütün insani değerleri, uluslararası hukuku çiğneyerek masum insanları katletmeye devam ettiğini belirten Uzun, "Öğrencilerimiz de saldırılara tepkilerini 'sessiz çığlıkla' göstermek istedi. Bu saldırılar durana, Filistin halkı hak ettikleri özgürlüklerine kavuşana dek, öğrencilerimizle mazlum Filistinli kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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