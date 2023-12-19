Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane! Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen yolcu trenin bir kompartımanında, 2'si ölü 33 piton ele geçirildi. Yılanları getiren zanlıya Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğünce 26 bin 390 lira ceza uygulandı

Edirne Kapıkule Gar Gümrüğü'ne gelen Bosfor yolcu treninin görevlilerce kontrol edilmesi sırasında bir kompartımandaki yatağın altında her biri fileye konmuş ve kabanla gizlenmiş 2'si ölü, piton cinsi 33 yılan bulundu.

TÜRK ZANLI GÖZALTINA ALINDI AA'da yer alan habere göre olaya ilişkin olarak Türk vatandaşı bir zanlı gözaltına alındı.

PİTONLAR DOĞA KORUMAYA TESLİM EDİLDİ REKLAM Kapıkule Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli yılanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

26 BİN 390 TL PARA CEZASI KESİLDİ Yılanları getiren zanlıya, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğünce 26 bin 390 lira ceza uygulandı.