Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa ŞOKE EDEN OLAY! Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane! - Son dakika haberleri

        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!

        Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen yolcu trenin bir kompartımanında, 2'si ölü 33 piton ele geçirildi. Yılanları getiren zanlıya Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğünce 26 bin 390 lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 13:50 Güncelleme: 19.12.2023 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Edirne Kapıkule Gar Gümrüğü'ne gelen Bosfor yolcu treninin görevlilerce kontrol edilmesi sırasında bir kompartımandaki yatağın altında her biri fileye konmuş ve kabanla gizlenmiş 2'si ölü, piton cinsi 33 yılan bulundu.

        TÜRK ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        AA'da yer alan habere göre olaya ilişkin olarak Türk vatandaşı bir zanlı gözaltına alındı.

        PİTONLAR DOĞA KORUMAYA TESLİM EDİLDİ

        REKLAM

        Kapıkule Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli yılanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

        26 BİN 390 TL PARA CEZASI KESİLDİ

        Yılanları getiren zanlıya, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğünce 26 bin 390 lira ceza uygulandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #edirne
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Cani kocadan hain plan!
        Cani kocadan hain plan!
        Dzeko'da sorun yok
        Dzeko'da sorun yok
        Harvard'daki profesörden sporculara uyarı: Kafaya alınan her darbe ciddi risk
        Harvard'daki profesörden sporculara uyarı: Kafaya alınan her darbe ciddi risk
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        Rekor fiyata satıldı
        Rekor fiyata satıldı
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İngiltere'de Boey yarışı!
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Kocasını vahşice öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        Kocasını vahşice öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        İzlanda'da yanardağ patladı
        İzlanda'da yanardağ patladı
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti