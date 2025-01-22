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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'ya gidiyor | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'ya gidiyor! Cenazelere katılacak!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangını faciasının ardından Bolu'ya gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, olayda hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katılacağı öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 13:11 Güncelleme: 22.01.2025 - 13:31
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'ya gidiyor
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve 76 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan felaketin ardından bölgeye gideceğini ifade etti.

        Altun açıklamasında şöyle dedi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bugün Bolu’ya bir ziyaret gerçekleştireceklerdir.

        Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hanımefendi ziyaretleri kapsamında Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze namazlarına iştirak edeceklerdir."

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