Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'ya gidiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve 76 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan felaketin ardından bölgeye gideceğini ifade etti.

Altun açıklamasında şöyle dedi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bugün Bolu’ya bir ziyaret gerçekleştireceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hanımefendi ziyaretleri kapsamında Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze namazlarına iştirak edeceklerdir."