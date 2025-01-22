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        Haberler Gündem Bolu'da yangın faciasını yaşayan vatandaşlar Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki gösterdi

        Bolu'da yangın faciasını yaşayan vatandaşlar Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki gösterdi

        Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kurtarıp da yakınlarından haber bekleyen vatandaşlar kendilerini ziyaret eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 20:01 Güncelleme: 22.01.2025 - 20:34
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        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
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        Bolu'daki kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Oteli'nde yangın faciasını yaşayan vatandaşlar, kendilerini ziyaret eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki gösterdi.

        Hayatını kurtarıp da yakınlarından henüz haber alamayan bir kişi, Tanju Özcan'a "Benim çocuğum belki de öldü, 16 yaşında, ne olduğu belli değil daha" dedi.

        "YANGIN ALARMI BİLE YOKTU"

        Bunun üzerine Belediye Başkanı Tanju Özcan "Uğraşıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz, geçmiş olsun" karşılığını verdi.

        Bir diğer vatandaş da "Hayır ama yani otelin hiçbir güvenliği yoktu, hiçbir şey yoktu otelde. Yangın alarmı çalsa hiçbir sorun yoktu. Sen de burada değildin. Allah razı olsun geldin ama, yangın alarmı bile yoktu" dedi.

        Yangın faciasını yaşayan bir başka vatandaş ise "Saatler sonra biz ancak uyandık. Canımızı merdivenlerden attık. Kardeşim ortada yok şu anda. Minicik kız kendini attı" diye konuştu.

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        #Tanju Özcan
        #kartalkaya
        #haberler
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