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        Haberler Gündem Bolu'daki otel personeli: İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye aşağıya atmak zorunda kaldı

        Bolu'daki otel personeli: İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye aşağıya atmak zorunda kaldı

        Bolu'daki yangın faciasında hayatını kurtaran otel personeli Mehmet Can Gezici'nin anlattıkları yürekleri dağladı. Gezici, "12'inci kattan kadın bir hemşirenin atlamasını görmek zorunda kaldım, hayatını kaybetti. Çok kötüydü. İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye aşağıya atmak zorunda kaldı. Kurtulan da pek olmadı" diye konuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 22:44 Güncelleme: 22.01.2025 - 23:08
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        Otel personelinden yakıcı sözler
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        Bolu'da, Grand Kartal Otel'de 76 kişinin öldüğü yangında kurtulan otel çalışanı Mehmet Can Gezici’nin anlattıkları yürek burktu. Gezici, "Çok kötüydü. İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye aşağıya atmak zorunda kaldı. Kurtulan da pek olmadı. Otele bakınca tekrar o anlar aklıma geliyor. Ne hissettiğimizi biz bile anlamadık. Yardım çığlıklarına cevap veremedik. Düşüncelerimi bile şu anda ifade edemiyorum” dedi.

        Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralandı. Yangın sırasında otelde bulunan personellerden Mehmet Can Gezici, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Olayın etkisinden hala kurtulamadığını ifade eden Mehmet Can Gezici’nin anlattıkları yürek burktu. Alevlerin otelin içerisinden hızla yukarıya doğru yayıldığını kaydeden Gezici, şöyle konuştu:

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        ‘YARDIM ÇIĞLIKLARINA CEVAP VEREMEDİK’

        “Yangın ilk çıktığı zaman uyuyorduk. Saat 03.00 civarı gibi uyandık. Dışarıya çıktığımızda çok kötü bir görüntü vardı. Buraya geldiğimizde kıyamet gibi görüntü vardı. Otel zaten ortadan yanmış, yukarıya doğru çok kötü bir şekilde ilerliyordu. Yardım etmeye çalıştık camdan atlayanlar için yastık ve yorganlarımızı götürdük. 12’inci kattan kadın bir hemşirenin atlamasını görmek zorunda kaldım, hayatını kaybetti. Çok kötüydü. İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye aşağıya atmak zorunda kaldı. Kurtulan da pek olmadı. Otele bakınca tekrar o anlar aklıma geliyor. Ne hissettiğimizi biz bile anlamadık. Yardım çığlıklarına cevap veremedik. Düşüncelerimi bile şu anda ifade edemiyorum” ifadelerini kullandı.

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        #Bolu
        #Grand Kartal
        #Mehmet Can Gezici
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