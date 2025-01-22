Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi.

Dün sabaha karşı kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında vefat eden 76 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 56 kişinin kimliğinin belirlendiği çalışmalar kapsamında DNA testleri yapılıyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, yapılan DNA testleri sonucu oteldeki yangında 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirlendi.

Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi.

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BAKANLIKTAN YARALILARIN DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı da otel yangınında yaralananlara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. 39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.