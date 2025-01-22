Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
Bolu'nun Kartalkaya turizm merkezinde dün sabaha karşı 03.27'de çıkan ve 76 kişinin ölümüyle sonuçlanan felaketin ardından enkaza dönen otelin içi FPV dronla görüntülendi. Otelinin son hali de kâbustan farksızdı...
Giriş: 22.01.2025 - 14:29 Güncelleme: 22.01.2025 - 14:58
Türkiye'yi yasa boğan 76 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nin felaket sonrası görüntüsü FPV dronla ile görüntülendi.
OTEL ENKAZA DÖNDÜ
AA'da yer alan habere göre yarı yıl tatilini, kar tatili mutluluğuyla pekiştirmek için gittiği, facianın ardından enkaza dönen otelinin son hali de kâbustan farksızdı.
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