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        Haberler Gündem Güvenlik MGK: PKK/YPG Suriye'de tasfiye edilecek

        2025 yılının ilk MGK'sı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan 2025 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası 7 maddelik MGK bildirisi yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 18:31 Güncelleme: 22.01.2025 - 20:56
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        MGK: PKK/YPG Suriye'de tasfiye edilecek
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan bildiriye göre, toplantıda, düzenli olarak 5 yılda bir, ihtiyaç halinde ivedilikle güncellenen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi (MGSB), Türkiye'de, bölgede ve dünyada meydana gelen ve gelmesi muhtemel gelişmelerin değerlendirilmesiyle yenilendi ve kurulca uygun bulundu.

        MGSB-2020'nin yürürlükten kaldırılarak MGSB-2025'in yürürlüğe girmesinin kararlaştırıldığı belirtilen bildiride, "2024'te vuku bulan ve milli güvenliğimiz bakımından önem arz eden siyasi, askeri, iktisadi ve içtimai gelişmeler değerlendirilmiş, 2025 yılında karşı karşıya kalınabilecek meseleler ile bu çerçevede yürütülecek faaliyetler ve alınacak tedbirler müzakere edilmiştir." ifadesine yer verildi.

        Bildiride, terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere milli birlik ve beraberlikle ülke bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla sürdürülen operasyonlar ile son dönemdeki uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulduğu kaydedildi.

        "TÜRKİYE, KÜRESEL BARIŞA KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEK"

        Suriye'deki yeni yönetimin, devletin egemenliğinin, üniter yapısının, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin sağlanması ile ülkedeki tüm etnik, dini ve mezhebi grupların temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması hususundaki iradesine, Suriye'nin yeniden inşasına, Suriye halkının huzur ve refaha kavuşmasına tam destek verileceğinin bir kez daha teyit edildiği belirtilen bildiride, şunlara yer verildi:

        "PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye'deki mevcut durumu ve muhtemel gelişmeleri herhangi bir şekilde istismar etmesine izin verilmeyeceği hatırlatılmış, bölgemizdeki dost ve kardeş halkların düşmanı olan tüm terör örgütlerinin her halükarda tasfiye edileceği vurgulanmıştır. Gazze'de sağlanan ateşkesin kalıcı olması ve Filistin meselesinin adil bir şekilde çözümü için başlangıç teşkil etmesi gerektiğinin altı çizilmiş, insani yardımların Gazze halkına engelsiz, kesintisiz ve hızla ulaştırılmasının önemine dikkat çekilmiştir.

        Bununla birlikte, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan mütecaviz eylemlerini Suriye topraklarına da sirayet ettirmesinin, bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik gayretlerin önünde engel oluşturduğu ifade edilmiştir. Türkiye'nin Afrika, Orta Doğu ve Balkanlar başta olmak üzere dünyanın muhtelif bölgelerindeki ihtilafların çatışmaya dönüşmeden çözümünün sağlanması, süregelen çatışmaların ise sulh ile neticelenmesi istikametindeki faaliyetlerini yoğunlaştırarak küresel barış ve istikrarın tesisine azami katkıyı sunmaya devam edeceği belirtilmiştir."

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