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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Grand Kartal'ın 3 yıllık vergiye tabi geliri 95.2 milyon lira - İş-Yaşam Haberleri

        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira

        2023 yılında Bolu'da yeni bir otelin inşası için yatırım teşvik belgesi alan Grand Kartal'ın 2021, 2022, 2023 döneminde beyan ettiği vergiye tabi toplam kazancı 95 milyon 177 bin lira oldu. Bu gelir üzerinden tahakkuk edilen vergi miktarı ise 8 milyon 33 bin lira olarak kayıtlara geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 11:04 Güncelleme: 22.01.2025 - 11:16
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        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
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        Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketiyle gündeme oturan Grand Kartal Otel'in 2023 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yeni bir otel için yatırım teşvik belgesi aldığı ortaya çıktı.

        Bakanlığın "01.09.2023 - 31.12.2023 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri" listesine göre söz konusu yatırım 'bölgesel öncelikli yatırım sınıfında' yer alırken yatırımın konusu 'hizmetler-oteller, moteller, pansiyonlar, kamplar ve diğer konaklama yerleri' olarak belirtildi. Bunun yanında belgesi düzenlenen yatırımın 'komple yeni yatırım' olduğu bilgisi yer aldı. Yani Grand Kartal Bolu'da sıfırdan yeni bir otelin inşası için teşvik belgesi aldı. Ancak firma henüz bölgede yeni bir inşaata başlamadı.

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        NE KADAR VERGİ VERİYOR?

        Kartalkaya'daki tesislerinin yanında Bolu, Karacasu'da yer alan Gazelle Resort'un da sahibi olan Grand Kartal, Kartalkaya'daki otelinde odaya gecelik 30 ila 50 bin lira ücret almasıyla da çok konuşuldu. Firma bunun yanında şu anda Gazelle Resort & Spa'da da oda başına gecelik ortalama 10 bin TL alıyor.

        Grand Kartal'ın sahibi olduğu Gazelle Resort & Spa:

        NE KADAR VERGİ ÖDÜYOR?

        Peki Grand Kartal tüm bu faaliyetleri sonucu ne kadar vergi ödüyor? Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre 2023 döneminde Grand Kartal'ın vergiye esas kazancı 43 milyon 446 bin 786 lira oldu. Bunun üzerinden tahakkuk edilen vergi ise 4 milyon 685 bin 221 lirayı buldu.

        2021, 2022 ve 2023 yıllarında firmanın vergiye tabi toplam geliri 95 milyon 177 bin 805 lira olarak kayıtlara geçerken, tahakkuk edilen vergi miktarı ise 8 milyon 33 bin 35 lira oldu.

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