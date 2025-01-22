Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.105,37 %1,06
        DOLAR 35,6532 %0,11
        EURO 37,1791 %0,09
        GRAM ALTIN 3.163,35 %0,71
        FAİZ 38,62 %0,16
        GÜMÜŞ GRAM 35,24 %-0,08
        BITCOIN 103.897,00 %-2,71
        GBP/TRY 43,9438 %-0,17
        EUR/USD 1,0419 %-0,09
        BRENT 79,47 %0,23
        ÇEYREK ALTIN 5.172,08 %0,71
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Endekste sıkışma var hareket hızlı olabilir - İş-Yaşam Haberleri

        Endekste sıkışma var hareket hızlı olabilir

        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Burgan Yatırım Araştırma Müdürü Erdal Özyiğit oluyor. Borsa İstanbul'u teknik olarak Türk Lirası ve dolar cinsinden inceleyen Özyiğit, özellikle kısa, orta ve uzun vadeli göstergelerin birbirine yaklaşması yani sıkışmaya dikkat çekiyor. Özyiğit bunun aşağı ve yukarı yönlü hareketlerin sert olabileceği anlamına gelebileceğini kaydediyor. Bankacılık, sigorta, iletişim, ulaştırma, GMYO, perakende ve çimento sektörlerinin teknik sorgulamasının yapıldığı programda Özyiğit, Burgan Yatırım'ın model portföyünde bulunan şirketleri ve nedenlerini de açıklıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 18:50 Güncelleme: 22.01.2025 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsaya teknik bakış
        ABONE OL

        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Burgan Yatırım Araştırma Müdürü Erdal Özyiğit oluyor. Borsa İstanbul'u teknik olarak Türk Lirası ve dolar cinsinden inceleyen Özyiğit, özellikle kısa, orta ve uzun vadeli göstergelerin birbirine yaklaşması yani sıkışmaya dikkat çekiyor. Özyiğit bunun aşağı ve yukarı yönlü hareketlerin sert olabileceği anlamına gelebileceğini kaydediyor. Özyiğit, Borsa İstanbul'un 10 bin 250 seviyesine dikkat çekerek buranın aşılması durumunda önce 11 bin 800 ardından 14 binli seviyelerin söz konusu olabileceğini anlatıyor. Özyiğit aşağıda ise önceki dönemde borsanın düştüğü 8 bin 700 destek seviyesini dile getiriyor.

        REKLAM

        GLOBAL BORSALAR NE OLUR?

        Amerikan borsaları ve Alman DAX endeksini de yorumlayan Özyiğit, son dönemlerde Borsa İstanbul'un global piyasalarla korelasyonunun olduğuna da dikkat çekerek bundan sonraki dönemde global borsalardaki olası hareketleri ve bunların Borsa İstanbul'a etkisini dile getiriyor.

        SEKTÖRLER NASIL HAREKET EDER?

        Bankacılık, sigorta, iletişim, ulaştırma, GMYO, perakende ve çimento sektörlerinin teknik sorgulamasının yapıldığı programda Özyiğit, Burgan Yatırım'ın model portföyünde bulunan şirketleri ve nedenlerini de açıklıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Borsa İstanbul
        #bankacılık
        #sigorta
        #Ulaştırma
        #çimento
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Türkiye'nin yas günü
        Türkiye'nin yas günü
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları