Mustafa Denizli: Beşiktaş bir kırılma noktası yaşadı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile ilk maçına çıkan Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu konuk etti.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, Siyah-Beyazlılar, 4-1 kazandı.

Mücadele sonrası HT Spor ekranlarındaki Köşe Vuruşu programında Türk futbolunun efsane ismi Mustafa Denizli, Beşiktaş'ın zaferini yorumladı.

İşte Denizli'nin sözleri:

"Masuaku belki buraya geldiğinden beri en iyi maçlarından birini oynadı ve taraftarla barıştı. Mücadele sonrası İspanya'dan gelmiş belki bin civarında Bilbao taraftarı 4 yemiş takımlarını çağırdılar. Türkiye bir gün nasıl bu tabloyu yaşayacak. Benim hayatım bu statların içinde geçti bir kere yaşadım bu tabloyu bir Sarıyer maçıydı kaybettiğimiz bir maçtı bu kadar da olmaz deyip takımı bağrına bastılar."

📺Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: Masuaku, belki de buraya geldiğinden beri en iyi maçlarından birini oynadı. pic.twitter.com/peZBh2l6BR — HT Spor (@HTSpor) January 22, 2025

"Futbol izlenmesi keyif veren bir oyun bu keyifi de veren futbolcular. Kreatif adamlar için bunu mutlaka söylersin. Zaman, sürat ve zemin; buluşma, topa verdiğin darbe, arkadaşının koşu hızı ve açı. 'Topla adamı buluşturma' denilen bir tabir vardır futbolda. Nerede buluşturacaksın? Rakibin müdahale edemediği yerde. Müdahaleye niyetlenecek ama müdahale edemeyecek. Kaleciyi öyle yakaladı zaten Rafa.

📺Köşe Vuruşu



🎙️Mustafa Denizli: Zaman, sürat ve zemin; buluşma, topa verdiğin darbe, arkadaşının koşu hızı ve açı. 'Topla adamı buluşturma' denilen bir tabir vardır futbolda. Nerede buluşturacaksın? Rakibin müdahale edemediği yerde. Müdahaleye niyetlenecek ama müdahale… pic.twitter.com/tWJe5Avoim — HT Spor (@HTSpor) January 22, 2025

"Çok güzel bir gece yaşattılar hem Türk futbolu için hem kendileri için hem yeni gelen yönetim için. Bunlar kolay şeyler değil Beşiktaş bir kırılma noktası yaşadı bir seçimden çıktılar. Yeni başkan geldi. Beşiktaş bu futboluyla bütün futbolseverleri taraflı-tarafsız hayran bırakmıştır. Öyle sıradan bir takıma karşı değil 36 takıma karşı geceye 2. sırada başlayan bir takımdan bahsediyoruz."