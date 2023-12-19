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        Haberler Gündem 3. Sayfa ÖĞRETMENE ŞİDDET | İstanbul'da veli dehşet! Hamile öğretmeni darp etti

        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!

        İstanbul'da, çocuğunu sınıfına bırakma isteği reddedildiği gerekçesiyle çıkan tartışmada hamile öğretmeni darp eden ve güvenlik görevlisine yumruk atan veli M.Ö., yakalandı. M.Ö., nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 14:21 Güncelleme: 19.12.2023 - 14:46
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        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
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        İstanbul Başakşehir'de, Şahintepe Mahallesi'ndeki Hacı Ali Osman Gül İlkokulu önüne 13 Aralık'ta gelen veli M.Ö. çocuğunu sınıfa kadar bırakmak istedi.

        YÖNETMELİĞE AYKIRI DİYE İZİN VERİLMEDİ

        AA'da yer alan habere göre okulun güvenlik görevlisi R.Ç., Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine aykırı olduğu gerekçesiyle veliye izin vermedi.

        HAMİLE ÖĞRETMENE HAKARET VE DARP

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        Bu duruma öfkelenerek zorla okula giren M.Ö, aynı gerekçeyle sınıfta tartıştığı 3 aylık hamile öğretmen E.Ç'yi hakaret edip darp etti.

        GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ YUMRUKLADI

        Şüpheli veli, kendisine engel olmak isteyen güvenlik görevlisine de yumruk attı. Şikayet üzerine polislerce yakalanan M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

        Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşanan olay okulun güvenlik kameralarınca da kayda alındı.

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        #istanbul
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