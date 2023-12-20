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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İstanbulspor Ecmel Faik Sarıalioğlu: Yapacak bir şey yok, Takdir kamuoyunun' - İstanbulspor Haberleri

        Ecmel Faik Sarıalioğlu: Yapacak bir şey yok, Takdir kamuoyunun'

        İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, yarıda kalan Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 00:37 Güncelleme: 20.12.2023 - 00:37
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        İstanbulspor Başkanı'ndan ilk açıklama!
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        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan ve yarıda kalan maçla ilgili ev sahibi kulübün başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, "Takdir kamuoyunun, herkese başarılar diliyoruz." dedi.

        Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada, bordo-mavili takımı 2-1 öne geçiren golden önce Loshaj ile Mendy arasında Trabzonspor ceza sahası önünde yaşanan mücadele sonrasında Loshaj yerde kalmıştı. Hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirmiş ve pozisyonun devamında bordo-mavili takım ikinci golünü atmıştı. VAR incelemesinin ardından da hakem Şansalan gol kararını vermişti.

        Bu kararın ardından İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, karara tepki olarak takımını sahadan çekmişti.

        Başkan Sarıalioğlu, stat çıkışında yaptığı açıklamada, "Yapacak bir şey yok. Takdir kamuoyunun, herkese başarılar diliyoruz." dedi.

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