Çağıran, araçları yağmur, çamur ve dolu riskine karşı koruduklarını anlatarak, bu sayede çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu otomobillerle iç içe olduğunu kaydetti. Çağıran, hayallerini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarına değinerek, şöyle konuştu:

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"Otomobiller evimizin üzerinde olduğu için sanki evin bireyiymiş gibi oldu. Canımız sıkıldığında dördüncü kata çıkıp araçlarımızla vakit geçiriyoruz. Cila, boya koruma ve temizliğini yapıyoruz. Çok şükür hayalimize kavuştuk. Araçlarımıza bebek gibi bakıyoruz. Elimizde 40 yıllık geçmişi olan ve orijinal kalmış arabalar var. Bu araçlarla ilgili şu an hayal ettiğimiz yerdeyiz."