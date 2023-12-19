Rıza Çalımbay'dan Alanyaspor maçı 11'inde 2 sürpriz
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan oyunculardan iyi haber geldi. Rashica, Masuaku, Mert Günok, Colley ve Rebic takıma döndü.
Beşiktaş'ta sakatlık kabusu sona ermeye başladı.
Son olarak İsviçre'de Lugano maçına birçok eksikle çıkan Beşiktaş'ta 5 oyuncunun tedavisi tamamlandı.
Rashica, Masuaku, Mert Günok, Colley ve Rebic takıma döndü. Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Necip Uysal'ın ise tedavileri devam ediyor.
Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Necip Uysal'ın ise tedavileri devam ediyor.
Teknik direktör Rıza Çalımbay da bu gelişmeyle birlikte Corendon Alanyaspor karşılaşmasının 11’ini şekillendiriyor.
Lugano maçında genç oyuncularından memnun kalan deneyimli teknik adamın, özellikle Semih Kılıçsoy ve Serkan Emrecan Terzi'ye forma şansı vermesi bekleniyor.