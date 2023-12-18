Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
Beşiktaş'ın Lugano maçında forma giyen 6 genç gelecek için taraftarları umutlandırırken gözler de Kartal'ın altyapısına çevrildi. İşte Beşiktaş'ın geleceği olan yıldız adayları
Beşiktaş, Konferans Ligi'ndeki son sınavı olan Lugano deplasmanında görev alan 6 genç ismin ardından gözler siyah-beyazlıların gelecek vadeden isimlerine çevrildi.
Borç yükü neredeyse her gün artan Beşiktaş'ta son Divan Kurulu'nda rakam 8.2 milyar TL olarak açıklanırken bu yükü azaltmanın en önemli yollarından birisi kendi yıldızlarını çıkarmak olarak gösteriliyor.
Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetim, kulübün efsane isimlerinden Samet Aybaba'yı Futbol Takımları Koordinatörü olarak göreve getirirken, 2011-16 arasında Gelişim Gelişim Koordinatörü olarak görev yapan Emrah Bayraktar da siyah-beyazlılara geri döndü.
Yeni dönemde en büyük hedef, Serpil Hamdi Tüzün'ün 80'lerde başlattığı ve kulübe altın çağını yaşatan "öz kaynak" düzenini yeniden hayata geçirebilmek. İşte Beşiktaş'ın geleceği olarak görülen o gençler...
DEMİR EGE TIKNAZ (19)
17 Ağustos 2004 doğumlu olan Demir Ege Tıknaz, merkez orta saha olarak görev alıyor. Beşiktaş altyapısında yetişti. Bu sezon 3'ü 11'de, 14 maçta 414 dakika süre aldı. Demir Ege, U21 Milli Takımı'nın da formasını terletiyor.
2026 DÜNYA KUPASI'NDA BEKLENEN YILDIZLARDAN!
Demir Ege, The Athletic'in yaptığı listede 2026 Dünya Kupası'nda öne çıkması beklenen 7 isim arasında gösterildi. Genç oyuncu, buraya yaptığı açıklamada "16 yaşındayken belimdeki bir kemik kırıldı. İyileşip sahalara geri dönmek zordu. 6-7 ay futbol oynamadım. Asla pes etmedim ve her zamankinden daha fazla çalıştım ve bu gerçekten gelişmeme yardımcı oldu. Bu sakatlık, beni daha olgun yaptı." ifadelerini kullandı.
"DİĞERLERİNDEN AYRILIYOR"
The Athletic'in yazısında Demir Ege için "İstanbul doğumlu yetenekli bir orta saha oyuncusu olan Demir Ege, düzenli olarak Beşiktaş'ın 19 yaş altı takımında ve Avrupa'nın en iyi kulüplerine geçiş kapısı olarak görülen UEFA Gençlik Ligi'nde forma giydi. Topa hakimiyeti ve pas yeteneği onu diğerlerinden ayırıyor" denilmişti.
SEMİH KILIÇSOY (18)
15 Ağustos 2005 doğumlu olan Semih Kılıçsoy, forvette görev yapıyor. Gaziosmanpaşa Venüs'te futbola başlayan Semih Kılıçsoy, 2015 yılında Beşiktaş altyapısına transfer oldu.
TARİHE GEÇTİ
Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda evinde Tirana'yı konuk ettiği mücadelede son 8 dakikada oyuna dahil olup 3. gole imza atmıştı. Semih bu golle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında gol atan en genç futbolcusu olarak tarhie geçmişti. Semih'in Avrupa devlerinin de radarında olduğu konuşuluyor. Semih, Beşiktaş'taki ilk maçına geçen sezon Antalyaspor karşısında çıkmıştı.
AYTUĞ BATUR KÖMEÇ (19)
5 Ekim 2004 doğumlu olan Aytuğ Batur, stoper bölgesinde forma giyiyor. Sol ayaklı. Futbola Galatasary altyapısında başlayıp hemen ardından Altınordu'ya geçen 19 yaşındaki futbolcu, 2016'de ise Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş'taki ilk resmi maçına Club Brugge ile içeride oynanan ve 5-0 kaybedilen mücadelede çıktı. 7 dakika süre alan Aytuğ Batur, Lugano maçında da son dakikalarda oyuna girdi.
SIRP MİLLİ TAKIMI'NI REDDETTİ
Sırp vatandaşlığı da bulunan Aytuğ Batur'a genç milli takım için buradan teklif geldi. Ancak siyah-beyazlılar devreye girerek Ayrup Batur'u bu kararından vazgeçirdi.
EMRECAN TERZİ (19)
Beşiktaş akademisine 2016-2017 sezonunun devre arasında kazandırılan Emrecan Terzi, Yalova ekibi Altınova Belediyespor'dan transfer edildi. Geçen sezonun devre arasında 2. Lig ekibi Karacabey Belediye'ye kiralandı.
LUGANO MAÇINDA 11 BAŞLADI GOLÜNÜ ATTI
Sol bek oynayan Emrecan, Beşiktaş'taki ilk maçına ise Lugano karşısında 11 başlayarak çıktı. Emrecan 88'de takımın 2. golünü atarak unutulmaz bir gün yaşadı.
EMİRHAN DELİBAŞ (20)
Futbola Beşiktaş Akademisi'nde başlayan Emirhan Delibaş, aslında yıllar önce adından söz ettirdi. 2015'te Beşiktaş U12 kaptanı olan Emirhan, Sporting'e attığı müthiş golle sosyal medyayı sallamıştı. Arda Turan da golü paylaşan isimlerden olmuştu.
İLK MAÇ İÇİN BEKLEDİ
Ancak Emirhan, A Takım'daki ilk maçı için uzun süre bekledi. Geçen sezon Göztepe'ye kiralanan Emirhan burada 3 maçta 97 dakika süre aldı. Emirhan siyah-beyazlı formayla ise ilk maçına Lugano karşısında 6 dakika süre alarak çıktı.
YAKUP ARDA KILIÇ (18)
Beşiktaş'ın bu sezon 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığı Yakup Arda, bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldı. Burak Yılmaz döneminde A takıma alınan Yakup Arda, kanatlarda forma giyiyor. İlk maçına bu sezon 10. haftada Gaziantep karşısında Ghezzal'in sakatlığının ardından dahil oldu.
SERDAR TOPRAKTEPE, HABERTÜRK'E ANLATTI
Siyah-beyazlıların U19 hocası Serdar Topraktepe, Habertürk Spor'a hem Yakup Arda için şunları söylemişti:
"Yakup Arda Kılıç iki kanatta da oynayabiliyor. 16 yaşından beri 2 senedir U19 takımında. Genelde biz oyuncularımızı gelişim sağlasın diye erken üst takımlara alıyoruz. Mustafa Erhan Hekimoğlu da 2007 doğumlu olarak bu noktada bir örnek. Nevzat Demir Tesisleri'nde olmamızdan ötürü de A takıma yakınız. Buranın imkanlarını kullanmamız da çocuklara daha hızlı bir gelişim sağlıyor. Yakup çok süratli bir oyuncu. Rakip arkasına koşuları oldukça hızlı bir isim. Daha 18 yaşında. U19 takımında bu sezon ilk 5 maçta 5 gol attı. Kanatlarda oynamasına rağmen de gole giden bir futbolcumuz."
MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU (16)
22 Nisan 2007 doğumlu olan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Beşiktaş'ın gelecekte çok şey beklenen isimlerinden birisi. Şenol Güneş'in sezon başında A Takım'a aldığı 16 yaşındaki futbolcu, forvette ve kanatlarda forma giyiyor.
GÜNEŞ VE ÇALIMBAY'DAN ÖVGÜ
Beşiktaş'taki ilk maçında Lugano karşısında 30 dakika süre bulan Mustafa Erhan için Şenol Güneş "Arda Güler, oynadı ve sırıtmıyor. Yaşına mı bakacağız? Biz de şimdi Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu aldık genç takımdan. Yetenekli. Fizik gücü kaldırırsa oynatırız, hiç belli olmaz." ifadelerini kullanmıştı. Rıza Çalımbay ise Beşiktaş'a geldiğinde verdiği bir röportajda "O, çok iyi bir futbolcu olacak" dedi.
ADNAN KARAHİSAR (17)
2006 doğumlu futbolcu, forvet bölgesinde forma giyiyor. 1.90 boyunda. Beşiktaş'ta A Takım'la henüz maça çıkmasa da Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçında 33 dakika süre buldu.
MİLLİ TAKIM'A ÇAĞRILMAYINCA GÜNDEM OLMUŞTU
Adnan Karahisar, 2020'de U14 Gelişim Ligi'nde 17 maçta 29 golle açık ara krallık yarışında önde olduğu süreçte milli takıma çağrılmaması ile gündem olmuştu. U14 Milli Takım'ın Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçı kadrosuna alınmamasının ardından siyah-beyazlı kulüpten tepki paylaşımı gelmişti.
ABDÜLMECİD DÖNMEZ (18)
2005 yılında dünyaya gelen Abdülmecid Dönmez ile kısa süre önce 3 yıllık sözleşme imzalandı. Abdülmecid, on numara ve sol kanat bölgesinde görev alabiliyor. Bu sezon U19 Süper Lig'de 8 maça çıkan Abdülmecid Dönmez 3 gollük istatistik yakaladı.
SAKARYA MAÇINDA FORMA GİYMİŞTİ
Abdülmecid Dönmez, Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde Süleyman Seba anısına Sakaryaspor ile oynadığı maçta forma giymişti. Abdülmecid, 58'de oyuna girerken 33 dakika sahada kaldı.