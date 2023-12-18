Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...

Beşiktaş'ın bu sezon 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığı Yakup Arda, bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldı. Burak Yılmaz döneminde A takıma alınan Yakup Arda, kanatlarda forma giyiyor. İlk maçına bu sezon 10. haftada Gaziantep karşısında Ghezzal'in sakatlığının ardından dahil oldu.

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SERDAR TOPRAKTEPE, HABERTÜRK'E ANLATTI

Siyah-beyazlıların U19 hocası Serdar Topraktepe, Habertürk Spor'a hem Yakup Arda için şunları söylemişti:

"Yakup Arda Kılıç iki kanatta da oynayabiliyor. 16 yaşından beri 2 senedir U19 takımında. Genelde biz oyuncularımızı gelişim sağlasın diye erken üst takımlara alıyoruz. Mustafa Erhan Hekimoğlu da 2007 doğumlu olarak bu noktada bir örnek. Nevzat Demir Tesisleri'nde olmamızdan ötürü de A takıma yakınız. Buranın imkanlarını kullanmamız da çocuklara daha hızlı bir gelişim sağlıyor. Yakup çok süratli bir oyuncu. Rakip arkasına koşuları oldukça hızlı bir isim. Daha 18 yaşında. U19 takımında bu sezon ilk 5 maçta 5 gol attı. Kanatlarda oynamasına rağmen de gole giden bir futbolcumuz."