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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Edin Dzeko, Kayserispor ve Galatasaray maçlarında oynayacak mı? FB haberleri - Fenerbahçe Haberleri

        Edin Dzeko'da sorun yok, derbide oynaması bekleniyor

        Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de Edin Dzeko'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ciddi bir sakatlığı bulunmayan tecrübeli golcünün Kayserispor maçında dinlendirilmesi ve Galatasaray derbilerinde sahada olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 12:42 Güncelleme: 19.12.2023 - 12:46
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        Dzeko'da sorun yok
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        Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun durumuna dair sıcak gelişmeler yaşanıyor.

        Ağrıları sebebiyle son gerçekleştirilen antrenmana katılmayan Dzeko'nun Kayserispor müsabakasında oynayıp oynamayacağı merak konusu olurken Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, tecrübeli golcünün son durumuna dair bilgileri verdi.

        Habertürk TV'de yayınlanan Geçiş Oyunu programında güncel bilgiler veren Kul, "Dzeko'da ciddi bir şey yok, yorgunlukla alakalı bir durum. Kayserispor müsabakasında dinlendirilmesini bekliyorum. Ciddi bir sorun yok, Galatasaray'la oynanacak her iki derbide de sahada olur" ifadelerini kullandı.

        FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

        Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun sağlık durumuna dair açıklama yaptı ve oyuncunun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

        MR'ı çekilen tecrübeli golcünün durumunu paylaşan sarı-lacivertliler açıklamada "Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

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