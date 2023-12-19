Afra Saraçoğlu'ndan Mert Ramazan Demir açıklaması: Hayatımda kimse yok, gerek de yok | Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı? - Güncel Magazin haberleri

Afra Saraçoğlu'ndan Mert Ramazan Demir açıklaması: Hayatımda kimse yok, gerek de yok | Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı? - Güncel Magazin haberleri

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Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Afra Saraçoğlu, "Köpeğim Nagi ile yürüyüş yapıyoruz. Kendisi Fenerbahçeli ve hiç şampiyonluk görmedi. Gerçi ben de göremedim neredeyse. O sene bu sene inşallah" dedi.