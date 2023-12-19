Afra Saraçoğlu: Hayatımda kimse yok, gerek de yok
Bebek'te görüntülenen Afra Saraçoğlu, muhabirlerin özel hayatıyla ilgili sorularına yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Hayatımda kimse yok. Çok mutluyum. Olmasına gerek var mı? Kendimle çok mutluyum ve huzurluyum" cevabını vererek, Mert Ramazan Demir ile ayrıldıklarını açıkladı
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 26 yaşındaki Afra Saraçoğlu, Bebek'teydi. Saraçoğlu, köpeğiyle birlikte yürüyüş yaparken görüntülendi.
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Afra Saraçoğlu, "Köpeğim Nagi ile yürüyüş yapıyoruz. Kendisi Fenerbahçeli ve hiç şampiyonluk görmedi. Gerçi ben de göremedim neredeyse. O sene bu sene inşallah" dedi.
"HAYATIMDA KİMSE YOK"
Afra Saraçoğlu, gazetecilerin özel hayatıyla alakalı sorularına, "Çalışıyorum, hayatım setlerde geçiyor. Hayatımda kimse yok. Çok mutluyum. Olmasına gerek var mı? Kendimle çok mutluyum ve huzurluyum" yanıtını vererek, Mert Ramazan Demir ile yollarını ayırdıklarını belirtti.
Ünlü oyuncu ayrıca; "Çalışıyorum, bütün odağım iş. 2023 muazzam bir yıldı. Yeni yıldan dileğim; work, work, work... Çalışacağız" ifadelerini kullanarak, Seda Sayan'a göndermede bulundu.
BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ
Öte yandan Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz ay Mert Ramazan Demir ile birlikte Kadıköy’de objektiflere yansımıştı.
Ayrıldıkları öne sürülen ikili, birlikte objektiflere yansıyarak söylentileri yalanlamıştı. Bir hâyli keyifli oldukları gözlenen çift, basın mensuplarının konuyla alakalı sorularını da cevapsız bırakmıştı.