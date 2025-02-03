Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte zam senaryoları

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yılda iki kez ikramiye veriliyor. 2018 yılında bin lira olarak başlayan ikramiye, 2021’de bin 100, 2023’te ise 2 bin liraya çıkarıldı. 2024 yılında ise yüzde 50 artırılarak 3 bin liraya yükseltildi.

ZAM YAPILIRSA 3 BİN 472 LİRAYA YÜKSELECEK

6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının zam oranı yüzde 15.75 olarak belirlendi. Emekli ikramiyelerine de aynı oranda zam yapılması halinde bayram ikramiyeleri 3 bin 472 liraya yükselecek.

İkramiyeye zam yapılması halinde en az 3 bin 500 lira olması bekleniyor. Aynı zamanda 4 bin 500 liraya kadar çıkabileceği belirtiliyor.

“HENÜZ BİR ÇALIŞMA YOK”

AK Parti kaynakları, ikramiye artışına ilişkin henüz bir çalışma yapılmadığını kaydetti. Yaklaşık 16 milyon 650 bin emekli olduğunu belirten kaynaklar, ikramiyenin 3 bin lira olarak kalması halinde maliyetinin 100 ila 110 milyar lira arasında olacağını belirtti. Kaynaklar, bir artış söz konusu olursa bütçeye de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Ramazan ayının 1 Mart'ta başlamasıyla beraber emekli ikramiyelerinin gündeme gelmesi bekleniyor.