Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı!
Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Bayern Münih'in yıldız ismi Leon Goretzka'ya kiralama teklifi yaptı. Öte yandan Sarı-kırmızılılar, Wolverhampton'da forma giyen futbolcusu Mario Lemina ile de prensipte anlaşmaya vardı.
Giriş: 03.02.2025 - 17:56 Güncelleme: 03.02.2025 - 17:56
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Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Bayern Münih'ten Leon Goretzka'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için teklif yapmıştı.
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Bayern Münih ise Alman oyuncuyu bonservisiyle satmak istediği için yapılan teklifi geri çevirdi.
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Bayern Münih ise Alman oyuncuyu bonservisiyle satmak istediği için yapılan teklifi geri çevirdi.