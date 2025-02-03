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        Haberler Spor Transfer Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı!

        Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Bayern Münih'in yıldız ismi Leon Goretzka'ya kiralama teklifi yaptı. Öte yandan Sarı-kırmızılılar, Wolverhampton'da forma giyen futbolcusu Mario Lemina ile de prensipte anlaşmaya vardı.

        Giriş: 03.02.2025 - 17:56 Güncelleme: 03.02.2025 - 17:56
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        Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Bayern Münih'ten Leon Goretzka'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için teklif yapmıştı.

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        Bayern Münih ise Alman oyuncuyu bonservisiyle satmak istediği için yapılan teklifi geri çevirdi.

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        Bayern Münih ise Alman oyuncuyu bonservisiyle satmak istediği için yapılan teklifi geri çevirdi.

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        Sarı-kırmızılılar, Wolverhampton'a 2 milyon euroluk bonservis bedeli teklif etti.

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        Goretzka ve Almanya'da gizli yürütülen transfer olmazsa, Lemina ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

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