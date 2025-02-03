Gaziantep FK: 0 - Galatasaray: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta kapanış maçında Galatasaray ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı.

G.Saray'a galibiyeti getiren golü 5. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.

Bu sonucun ardından Cimbom 57 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Gaziantep ise 26 puanda kaldı.

Ligin 23. haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Gaziantep ise Sivasspor'u ağırlayacak.

Cimbom'da sarı kart sınırında olan Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı; sarı kart görerek 23. hafta oynanacak Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü.

G.SARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında oynadığı Hollanda temsilcisi Ajax maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik direktör, Ajax maçında ilk 11'de yer alan Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'a ilk 11'de yer vermedi. Buruk, bu oyuncuların yerine ise Jelert, Ahmed Kutucu ve Sallai'ye şans verdi.