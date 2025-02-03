Gaziantep FK: 0 - Galatasaray: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar Ahmed Kutucu'nun attığı golle 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol Süper Lig'in 22. hafta kapanış maçında Galatasaray ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı.
G.Saray'a galibiyeti getiren golü 5. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.
Bu sonucun ardından Cimbom 57 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Gaziantep ise 26 puanda kaldı.
Ligin 23. haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Gaziantep ise Sivasspor'u ağırlayacak.
4 İSİM ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA YOK!
Cimbom'da sarı kart sınırında olan Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı; sarı kart görerek 23. hafta oynanacak Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü.
G.SARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında oynadığı Hollanda temsilcisi Ajax maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.
Deneyimli teknik direktör, Ajax maçında ilk 11'de yer alan Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'a ilk 11'de yer vermedi. Buruk, bu oyuncuların yerine ise Jelert, Ahmed Kutucu ve Sallai'ye şans verdi.
MORATA İLK KEZ FORMAYI GİYDİ
Sarı-kırmızılıların yeni transfer İspanyol yıldız Alvaro Morata da yedek kulübesinde yer aldı. İspanyol yıldız, mücadelenin 69. dakikasında Dries Mertens'in yerine oyuna girdi.
TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da taraftarlar, kendilerine ayrılan alandan takımlarına destek verdi. Ev sahibi Gaziantep FK'nin taraftarları da koltukların tamamına yakınını doldurarak maça yoğun ilgi gösterdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı korner atışına ceza sahası yayı üzerinde bulunan Ahmed Kutucu'nun bekletmeden yaptığı sert vuruşta top, ağlarla buluştu: 0-1.
17. dakikada kaleci Muslera, ceza sahası dışında topu kontrol etmek isterken ayağından kaçırdığı top Kozlowski'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.
39. dakikada soldan ceza sahasına giren Sallai'nin yaptığı plase vuruşta top yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
48. dakikada sağ kanattan Kozlowski'nin ortasını Muslera uzaklaştırdı, dönen topa Okereke'nin vuruşu üstten auta çıktı.
52. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Osimhen'in dar açıdan kaleye vuruşunu Mustafa Burak uzaklaştırdı.
55. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Osimhen'in kale önüne pasına Ahmed Kutucu'nun dokunuşunu kaleci Mustafa Burak kontrol etti.
59. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Okereke'nin vuruşu yandan auta çıktı.
64. dakikada David Okereke'nin ceza yayı üzerinden yerden sert şutu yandan auta çıktı.
78. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sorescu'nun kaleye yerden sert vuruşunu Muslera kurtardı.
82. dakikada ceza sahasında topla buluşan Osimhen'in dönerek yaptığı vuruşu savunmadan sektikten sonra kaleci topu kontrol etti.
85. dakikada sağ kanattan Sorescu'nun ortasına arka direkte Boateng'in kafa vuruşu üstten dışarı gitti.
89. dakikada Sorescu'nun yerden ortasına ceza sahasında Mbakata'nın sert şutu savunmadan döndü.
90+3. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topa arka direkte Arda Kızıldağ'ın vuruşu yandan dışarı gitti.