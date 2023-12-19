Mantar zehirlenmesi organ yetmezliğine yol açabiliyor

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"Çünkü bunlar ısıya dayanıklıdır. Bu yüzden toksinin etkisi ortadan kalkmamaktadır, buna da özellikle dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca mantarın tipini, şeklini ne kadar iyi biliyorum desek de bu zehirlidir ya da bu zehirsizdir gibi bir değerlendirmemiz yok.

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Mantarların çoğu iyi huylu, sadece basit bulantı ve ishallerle geçiştirilebilecek sorunlara yol açtığı gibi amanita grubu dediğimiz mantar grubunda karaciğer yetmezliği özellikle karaciğer naklini gerektirecek düzeyde soruna yol açabilir."