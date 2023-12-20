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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i! Cimbom'da rotasyon kararı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında rotasyona gidiyor!

        Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray'da ilk 11 şekilleniyor. Pazar günü derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak sarı-kırmızılılarda bu maç öncesinde 11'de büyük değişim yaşanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 09:34 Güncelleme: 20.12.2023 - 09:35
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

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        Ligin geride kalan bölümde 13 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 40 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

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        GALATASARAY'DA DÖRT EKSİK

        Galatasaray'da dört oyuncu, ceza ve sakatlık nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı olan kaleci Fernando Muslera, bu müsabakada görev yapamayacak.

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        Antrenmanda göğüs kasında kopma oluşan ve Portekiz'de bıçak altına yatan Sergio Oliveira da müsabakanın kadrosunda yer alamıyor.

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        KADRO SİL BAŞTAN!

        Hafta boyunca antrenmanlara sakatlıkları nedeniyle katılmayan Davinson Sanchez Fenerbahçe derbisi öncesinde riske edilmeyecek. Wilfried Zaha ise takımın gerçekleştirdiği son antrenmana katılırken oynama ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor.

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        BOEY DE DİNLENDİRİLEBİLİR

        Galatasaray'da Sacha Boey ve Davinson Sanchez, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kadroya alınmamasına kesin gözüyle bakılan Davinson'un dışında Boey, bu müsabakada kart görmesi durumunda 18. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

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        Derbiye tam kadro çıkmayı planlayan Okan Buruk, Sacha Boey'le özel bir görüşme yaparak oyuncusunun özellikle topa müdahalelerinde dikkatli olmasını istedi. Buruk'un hakemlerle münakaşaya girmemesi adına da uyardığı Boey'in oynaması kararını ise henüz vermediği, son kararını maç saatine yakın netleştireceği öğrenildi.

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        MUHTEMEL 11

        GÜNAY

        9

        KAAN

        10

        NELSSON

        11

        ABDÜLKERİM

        12

        BARIŞ ALPER

        13

        TORREIRA

        14

        KEREM DEMİRBAY

        15

        TETE

        16

        MERTENS

        17

        KEREM AKTÜRKOĞLU

        18

        ICARDI

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